‘സമരം പരമമായ അവകാശമല്ല, സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ഒത്തുപോകണം’

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തു പ്രതിഷേധിക്കാനും സമരം ചെയ്യാനുമുള്ള അവകാശം പരമമല്ലെന്നു സുപ്രീംകോടതി. സമരങ്ങൾ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ഒത്തുപോകണം. ഇവ തമ്മിൽ സന്തുലനം ആവശ്യമാണ്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഡൽഹി ഷഹീന്‍ബാഗിൽ നടന്ന സമരത്തിനെതിരായ ഹര്‍ജിയിലാണു ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കിഷന്‍ കൗള്‍ അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ പരാമർശം.

ഷഹീന്‍ബാഗിലെ പ്രതിഷേധ സമരക്കാരെ നീക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മാർച്ചിൽ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയിലെ ആവശ്യം ഇപ്പോള്‍ അപ്രസക്തമാണെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സമരങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ടെന്നു കർഷക സമരങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചു. അപ്പോഴായിരുന്നു കോടതിയുടെ സുപ്രധാന പരാമർശങ്ങൾ.



