ന്യൂഡൽഹി∙ മാർച്ചിൽ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന തബ്‌ലീഗ് ജമാത്തിന്റെ സമ്മേളനമാണ് ഒട്ടേറെപ്പേർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് പടരാൻ കാരണമായതെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ പാർലമെന്റിൽ അറിയിച്ചു. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഉത്തരവുകളും നിർദേശങ്ങളും തബ്‌ലീഗ് സംഘാടകർ പാലിച്ചില്ല. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെയും മാസ്ക്കും സാനിറ്റൈസറും ഉപയോഗിക്കാതെയും നീണ്ട സമയത്തേക്കായിരുന്നു സമ്മേനം. ഇത് ഒട്ടേറെപ്പേരിൽ കോവിഡ് പടരാന്‍ കാരണമായെന്നു മന്ത്രി ജി.കിഷൻ റെ‍ഡ്ഡി രാജ്യസഭയിൽ പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോവിഡ് പടരുന്നതിനുള്ള പ്രധാനകാരണം എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നിസാമുദ്ദീനിൽ നടത്തിയ തബ്‌ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദേശികളും പ്രദേശവാസികളുമായ നൂറിലധികം പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നത്. സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 233 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും മാർച്ച് 29 മുതൽ 2361 പേരെ തബ്‌ലീഗ് ആസ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കിഷൻ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.

36 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള 956 വിദേശികൾക്കെതിരെ ഇതുവരെ 59 ചാർജ് ഷീറ്റുകളാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ വീസ കേന്ദ്രം റദ്ദാക്കുകയും ബ്ലാക്ക്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടൂറിസ്റ്റ് വീസയിലെത്തിയ വിദേശികൾ മതപരമായ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കുറ്റപത്രത്തില്‍ പറയുന്നു.

അതേസമയം, നിർദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് തബ്‌ലീഗ് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ച നിസാമുദ്ദീൻ മർക്കസ് മേധാവി മൗലാന സാദിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വഷണം നടക്കുകയാണെന്നും കിഷൻ റെഡ്ഡി സഭയെ അറിയിച്ചു. സർക്കാർ നിർദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച കുറ്റത്തിന് മൗലാന സാദിനെതിരെയും മറ്റു തബ്‌ലീഗ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

