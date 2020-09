യുപിയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത 2 പെൺകുട്ടികളുടെ മൃതദേഹം മരത്തിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിൽ

ലക്നൗ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബഹ്‌റൈക് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമത്തിൽ മരത്തിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ രണ്ടു പെൺകുട്ടികളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. 17ഉം 15ഉം വയസു വീതമുള്ള രണ്ടു പെൺകുട്ടികളുടെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇരുവരും സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നും എന്നാൽ വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ആത്മഹത്യതന്നെയാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

വയലിൽ ജോലിക്കു പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് രണ്ടു പേരും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വീട്ടിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. കുറച്ചുസമയത്തിനു ശേഷം ലോണി പ്രവാര ഗ്രാമത്തിലെ മരത്തിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നെന്ന് എഎസ്പി അശോക് കുമാർ പറഞ്ഞു. ഇരുവരുടേയും മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് അയച്ചതായും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)

