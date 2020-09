മണലാരണ്യത്തിൽ ‘ബഹിരാകാശ യുദ്ധ’ത്തിന് ഒരുങ്ങി യുഎസ്; സ്പേസ് ഫോഴ്സ് ഖത്തറിൽ

ഭാവിയിലെ യുദ്ധങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ ബഹിരാകാശത്ത് ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ ‘ലോകത്തെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ യുദ്ധ’മെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന 1991ലെ ഓപ്പറേഷൻ ഡെസേർട്ട് സ്റ്റോമിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ഒരു അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയാണ്. കുവൈത്തിൽനിന്ന് ഇറാഖ് സൈന്യത്തെ പുറത്താക്കുന്നതിന് യുഎസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 34 രാജ്യങ്ങളുടെ സഖ്യശക്തികള്‍ നടത്തിയ നീക്കമാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഡെസേർട്ട് സ്റ്റോം.

യുഎസിന്റെ കീഴിലുള്ള ബഹിരാകാശ സേനയെ (യുഎസ് സ്പേസ് ഫോഴ്സ്, യുഎസ്എസ്എഫ്) ഖത്തറിലെ അൽ-ഉയിദ് വ്യോമത്താവളത്തിൽ വിന്യസിക്കുമ്പോൾ മണലാരണ്യത്തിൽ മറ്റൊരു ചരിത്രം കൂടി പിറക്കുകയാണ്. കഴി‍ഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽവന്ന യുഎസ് ബഹിരാകാശ സേനയുടെ ആദ്യ വിദേശവിന്യാസമാണ് ഖത്തറിലേത്.

യുഎസ് മിലിട്ടറിയുടെ ആറാമത്തെ ശാഖയാണ് സ്പേസ് ഫോഴ്സ്. 1947ൽ വ്യോമസേന രൂപീകരിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള പുതിയ സൈനിക സേവനവും. ഇറാന്റെ മിസൈൽ ഭീഷണി തടയുക, ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഹാക്ക് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവയാണ് 20 പേരടങ്ങുന്ന സ്പേസ് ഫോഴ്സ് സ്ക്വാഡ്രന്റെ ഖത്തറിലെ ദൗത്യം.

എന്താണ് സ്പേസ് ഫോഴ്സ്?

യു‌എസ് സായുധ സേനയുടെ ബഹിരാകാശ യുദ്ധ സേവന ശാഖയാണ് യുഎസ് സ്പേസ് ഫോഴ്സ് (യു‌എസ്‌എസ്എഫ്) അഥവാ ബഹിരാകാശ സേന. യു‌എസ് യൂണിഫോം ധരിച്ച എട്ടു സേനകളിൽ ഒന്നാണ് യു‌എസ്‌എസ്എഫ്. 1982 സെപ്റ്റംബർ 1ന് വ്യോമസേന ബഹിരാകാശ കമാൻഡായി രൂപീകരിച്ച ബഹിരാകാശ സേന, 2019 ഡിസംബർ 20ന് സ്വതന്ത്ര സൈനിക സേനയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു.

ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

2020ലെ ദേശീയ പ്രതിരോധ അംഗീകാര നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായി യുഎസ് സ്പേസ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് യുഎസ് കോൺഗ്രസിൽ പാസായതോടെയാണ് യുഎസ്എസ്എഫ് പ്രതിരോധ സേനകളുടെ ഭാഗമായത്. ഭാവിയിൽ യുഎസ് പ്രതിരോധത്തിന് നിർണായകമാകുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെടുന്ന, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് ബഹിരാകാശ സേന.

ഏകദേശം 16,000 അംഗങ്ങളുള്ള സേനയ്ക്ക് 2021ലെ ബജറ്റിൽ 15.4 ബില്യൻ ഡോളറാണ് നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത്. നവംബറിൽ നടക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രംപിന്റെ മുഖ്യപ്രചാരണ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നും യു‌എസ്‌എസ്എഫ് തന്നെ. ബഹിരാകാശത്തെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾക്ക് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണ രംഗത്തെ മത്സരം വർധിച്ചതോടെ അമേരിക്കൻ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു സേനയുടെ ആവശ്യകത സൈനിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയായിരുന്നു.

1991ലെ ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിനുശേഷമാണ് യുഎസിന് ആഗോള എതിരാളികളിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണികൾ വർധിച്ചത്. സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ ഇറാഖ് സൈന്യത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ കുവൈത്തിലെ മരുഭൂമിയിൽ പരസ്പരം സ്ഥലം അറിയുന്നതിന് യുഎസ് മിലിട്ടറി അംഗങ്ങൾ ജിപിഎസ് കോർഡിനേറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

ഖത്തറിലെ ദൗത്യം

ഇറാനെതിരെയുള്ള സംഘർഷം മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തിയതോടെയാണ് ഗൾഫ് മേഖലയിൽ സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കാനുള്ള യുഎസിന്റെ നടപടി. എന്നാൽ ഇതു തുറന്നു സമ്മതിക്കാൻ യുഎസ് തയാറായിട്ടില്ല. ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളെ നിരീക്ഷണവലയത്തിലാക്കുമെന്നു സ്ക്വാഡ്രന്റെ ചുമതലയുള്ള ടോഡ് ബെൻസെൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

അടുത്തിടെ ഇറാൻ െറവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ആദ്യ ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. ഇറാന്റെ രഹസ്യ സൈനിക ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയെന്നാണ് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പിന്നാലെ ഇറാൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിക്ക് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കാനെന്ന വ്യാജേന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ വികസിപ്പിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഉപരോധം. റഷ്യ, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളും യുഎസ് സസൂക്ഷ്മമാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. യുഎസ് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ തകർക്കാൻ കഴിയുന്ന ആയുധങ്ങൾ റഷ്യയും ചൈനയും വികസിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി മാർക് എസ്പർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

മൊബൈൽ ഫോൺ സിഗ്നലുകൾ, കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങൾ, ഡ്രോണുകൾ, ആണവപ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങൾ വരെ തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ആയുധങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും നിർമിക്കുന്നതെന്നാണ് യുഎസിന്റെ ആരോപണം. ഇവയെല്ലാം പ്രതിരോധിക്കുകയെന്ന യുഎസ് ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സ്പേസ് ഫോഴ്സിന്റെ ഖത്തറിലെ വിന്യാസം.

