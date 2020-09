‘പുലർച്ചെ വന്ന ഫോൺ കോൾ സംഭ്രമം നിറച്ചു; ഒരു കാപ്പി കുടിച്ച് ദിവസം തുടങ്ങി’

കൊൽക്കത്ത ∙ ‘1998 ഒക്ടോബർ 14. രാവിലെ അഞ്ച് മണിയായി കാണും. എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ. അതിരാവിലെ വന്ന കോൾ എന്നിൽ സംഭ്രമം നിറച്ചു. ഉറ്റവർക്കാർക്കെങ്കിലും അപകടം പിണഞ്ഞിരിക്കുമോ എന്നായി ചിന്ത. ആർക്കും ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന വാർത്ത ആശ്വാസം നൽകുന്നതായിരുന്നു.’– ഞാൻ നൊബേൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹനായി എന്നായിരുന്നു എന്നെ തേടിയെത്തിയ ആ ഫോൺ കോളിന്റെ സാരം, അമർത്യ സെൻ പറഞ്ഞു.

സന്തോഷ വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം ഒരു കപ്പ് കാപ്പിയോടെ ഞാൻ അന്നത്തെ ദിവസം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അമർത്യ സെൻ പുരസ്കാര വാർത്തയറിഞ്ഞത് എങ്ങനെയെന്ന് രസകരമായി വിവരിക്കുകയാണു നൊബേല്‍ കമ്മിറ്റി തങ്ങളുടെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടിലൂടെ.

ഇതിനു മുൻപും അമർത്യ സെന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല രസകരമായ നിമിഷങ്ങളും നൊബേല്‍ കമ്മിറ്റി ഇന്‍സ്റ്റഗ്രം അക്കൗണ്ടിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വപ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനും നൊബേല്‍ ജേതാവുമായ രവീന്ദ്രനാഥ ടഗോറാണ് അമര്‍ത്യ സെന്നിന് പേരിട്ടതെന്ന വിവരവും പുറത്തു വന്നിരുന്നു

നോബേൽ പുരസ്കാരവും ഭാരത് രത്നയും നേടിയ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും തത്വചിന്തകനുമായ അമർത്യ സെൻ ആധുനിക ലോകത്ത് ഏറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്.

