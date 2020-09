‘അനുരാഗ് അടുത്ത സുഹൃത്ത്; അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കരുത്’

ന്യൂഡൽഹി∙ ലൈംഗികാരോപണ വിവാദത്തിൽ അനുരാഗ് കശ്യപിനെ പിന്തുണച്ച് നടി ഹുമ ഖുറേഷിയും. അനുരാഗ് കശ്യപ് ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ശ്രമിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച പായൽ ഘോഷ്, റിച്ചയും ഹുമയും അടക്കമുള്ള നടിമാർ തന്റെ ഇംഗിതത്തിന് വഴങ്ങിയെന്ന് അനുരാഗ് പറഞ്ഞതായും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് ഹുമ രംഗത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്.



അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ വലിച്ചിഴച്ചക്കരുതെന്നാണ് സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ കുറിപ്പിൽ‌ ഹുമ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2012–13 മുതൽ അനുരാഗിനെ അറിയാമെന്നും ഒരിക്കൽ പോലും തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടില്ലെന്നും ഹുമ ഖുറേഷി സമൂഹമാധ്യമത്തിലിട്ട കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

അനുരാഗ് തനിക്ക് അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹം മികച്ച ഒരു സംവിധായകനുമാണ്. ആരോടെങ്കിലും അദ്ദേഹം മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അധികൃതരെയോ പൊലീസിനെയോ അറിയിക്കണം. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ അടിപിടിയിലും വിചാരണകളിലും പങ്കെടുക്കാൻ താൽപര്യമില്ലാത്തതു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പ്രതികരിക്കാതിരുന്നത്.

ഈ ബഹളങ്ങളിലേക്ക് എന്റെ പേര് വലിച്ചിഴച്ചതിൽ ദേഷ്യമുണ്ട്. എന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല വർഷങ്ങളായി ഒരോ സ്ത്രീയും കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും പോരാട്ടത്തിലൂടെയും നേടിയെടുത്തത് കേവലം ജോലിസ്ഥലത്തെ വിവാദങ്ങൾ മാത്രമായി അവസാനിക്കുന്നതിലാണ് ദേഷ്യം തോന്നുന്നത്– ഹുമ കുറിച്ചു.



നേരത്തെ അനുരാഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണം തള്ളി നടി റിച്ച ഛദ്ദയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വിവാദത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചതിന് പായൽ ഘോഷിനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നടി റിച്ച ഛദ്ദ അറിയിച്ചിരുന്നു. നടിമാരായ തപ്‌സി പന്നു, സുർവീൻ ചൗള, നടി രാധിക ആപ്തെ, മുൻഭാര്യ നടി കൽക്കി കൊച്‌ലിൻ എന്നിവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംവിധായകനെ പിന്തുണച്ച് എത്തിയിരുന്നു.



