വാഷിങ്ടന്‍ ∙ യുഎസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഏജന്‍സിയില്‍ (എന്‍എസ്എ) നിന്ന് 2013ല്‍ രഹസ്യങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തിയ കേസില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട് റഷ്യയില്‍ രാഷ്ട്രീയ അഭയം തേടിയ എഡ്വേഡ് സ്‌നോഡന്‍ പുസ്തകം വിറ്റും പ്രസംഗങ്ങളില്‍നിന്നും ലഭിച്ച 5 മില്യൻ ഡോളര്‍ (ഏകദേശം 36 കോടി രൂപ) അമേരിക്കന്‍ സര്‍ക്കാരിനു പിഴയായി നല്‍കാന്‍ സമ്മതിച്ചു. സ്‌നോഡനും ട്രംപ് ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള ധാരണ പ്രകാരം ഈ തുക ഒരു ട്രസ്റ്റില്‍ നിക്ഷേപിക്കും.



സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ സ്‌നോഡന്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 'പെര്‍മനന്റ് റെക്കോര്‍ഡ്' എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് സിഐഎയുമായും എന്‍എസ്എയുമായും ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്ന കരാറിനു വിരുദ്ധമാണെന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച കേസ് ഫെഡറല്‍ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. സ്‌നോഡനില്‍നിന്ന് എത്ര തുക ഈടാക്കണമെന്ന് ജഡ്ജി തീരുമാനിക്കും. സ്‌നോഡന്റെ വാഗ്ദാനം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. സ്‌നോഡനെ കൂടൂതല്‍ സമ്മര്‍ദത്തിലാക്കാനുള്ള യുഎസ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നീക്കങ്ങളില്‍ ഒന്നു മാത്രമാണ് ഈ കേസ്.

സ്‌നോഡനും സര്‍ക്കാരും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ധാരണ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പെട്ടെന്നു പണം നല്‍കുമെന്ന് കരുതാനാവില്ലെന്ന് സ്‌നോഡന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ പറഞ്ഞു. വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ക്ക് സ്‌നോഡന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന ജഡ്ജിയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ അപ്പീല്‍ പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണെന്നും അഭിഭാഷകന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിനെതിരെ പുസ്തകം എഴുതിയ മുന്‍ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ജോണ്‍ ബോള്‍ട്ടനെതിരെയും സര്‍ക്കാര്‍ ഇതേ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.

ആ കേസിന്റെ വാദം തുടരുകയാണ്. റഷ്യയില്‍ കഴിയുന്ന സ്‌നോഡന്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ വിറ്റതിലൂടെയും റോയല്‍റ്റിയിലൂടെയും മറ്റും 4.2 മില്യൻ ഡോളര്‍ സമ്പാദിച്ചുവെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ട്. കരാര്‍ ലംഘിച്ച് രഹസ്യവിവരങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന 56 പ്രസംഗങ്ങളും സ്‌നോഡന്‍ നടത്തിയതായി യുഎസ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഓരോ പ്രസംഗത്തിനും ശരാശരി 18,000 ഡോളര്‍ ഫീസ് വച്ച് ആകെ 1.03 മില്യൻ ഡോളര്‍ സ്‌നോഡന്‍ പ്രസംഗങ്ങളില്‍നിന്നു സമ്പാദിച്ചുവെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ട്.

2013ല്‍ യുഎസ് ഇന്റലിജന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തിയ സ്‌നോഡനു മാപ്പു നല്‍കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നതായി ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയെന്നു മാത്രമാണു പറഞ്ഞതെന്നും അതു സ്‌നോഡന്‍ അല്ലെന്നും ട്രംപ് തിരുത്തി. സ്‌നോഡനെ ചാരവൃത്തിക്ക് വിചാരണ ചെയ്യാന്‍ അമേരിക്ക 2013 മുതല്‍ ശ്രമിച്ചുവരികയാണ്. 2016 ലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ സ്‌നോഡന്‍ രാജ്യദ്രോഹിയാണെന്നും താന്‍ പരുഷമായി പെരുമാറുമെന്നു കരുതുന്നതായും ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

‘എന്തുകൊണ്ട് ഇയാളെ വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധേയനാക്കിയില്ല’ എന്നും ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ ട്രംപ് ചോദിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒബാമയുടെ തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ സ്‌നോഡന്‍ പുറത്തുവിട്ടാല്‍ താന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകനായി മാറിയേക്കാമെന്നും അന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഒബാമ കെയര്‍ പദ്ധതിക്കെതിരെ സ്‌നോഡന്‍ ആഞ്ഞടിച്ച നാളുകളായിരുന്നു അത്.

എന്‍എസ്എ ഏജന്റുമാര്‍ യുഎസ് പൗരന്മാര്‍ക്കെതിരെ വ്യാപകമായ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് സ്‌നോഡന്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. ഇത് ദേശീയ സുരക്ഷയെ അപകടത്തിലാക്കുന്നുവെന്ന് യുഎസ് ആരോപിക്കുന്നു. ചാരവൃത്തി ആരോപിച്ച് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാല്‍ ജയിലിലടയ്ക്കാം. ട്രംപിന്റെ മുന്‍ഗാമിയായ ബറാക് ഒബാമ അദ്ദേഹത്തിന് മാപ്പ് നല്‍കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

