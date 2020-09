വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചു; അധ്യാപകനെതിരെ കേസ്, പ്രതി ഒളിവിൽ

മലപ്പുറം ∙ കല്‍പകഞ്ചേരിയില്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച അധ്യാപകൻ ഒളിവിൽ. രക്ഷിതാക്കളുടെ പരാതിയിൽ പോക്‌സോ പ്രകാരം പൊലീസ് കേസെടുത്തതോടെയാണു പ്രതി ഒളിവിൽ പോയത്. പ്രതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചു.

കൽപ്പകഞ്ചേരിയിലെ അറബിക് കോളജ് അധ്യാപകനായ സലാഹുദ്ദീൻ ബുഖാരി തങ്ങളാണ് ഇതേ കോളജിലെ വിദ്യാർഥിനിയെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചത്. പീഡന വിവരം പതിനേഴുകാരി തന്നെയാണ് രക്ഷിതാക്കളോട് പറഞ്ഞത്. തുടർന്ന് ചൈൽഡ് ലൈനിൽ പരാതി നൽകി. ചൈൽഡ് ലൈൻ അധികൃതർ പരാതി കൽപ്പകഞ്ചേരി പൊലീസിന് കൈമാറി.



വിദ്യാർഥിനിയുടെ രഹസ്യ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ പൊലീസ് പോക്സോ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ കേസുമായി ബന്ധുക്കൾ മുന്നോട്ട് പോയതോടെ പ്രതി ഒളിവിൽ പോവുകയായിരുന്നു. കോളജിലെ മറ്റു വിദ്യാർഥിനികളെയും വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പരാതികളുയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യവും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.



English Summary: Sexual abuse of girl: Case against religious teacher in Malappuram