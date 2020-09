നിയന്ത്രണരേഖയിൽ ഡ്രോണുപയോഗിച്ച് ആയുധവിതരണം നടത്തി പാക്കിസ്ഥാൻ

ശ്രീനഗർ∙ ഭീകരർക്കുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഡ്രോണുകളുടെ സഹായത്തോടെ പാക്കിസ്ഥാൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതായി ജമ്മുകശ്മീർ പൊലീസ്. രാത്രിയിൽ നിയന്ത്രണരേഖയിൽ എത്തിച്ച് ആയുധങ്ങൾ താഴേയ്ക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ രാത്രി അക്നൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ എകെ 47 തോക്കുകളും പിസ്റ്റളും ലഭിച്ചെന്ന് ജമ്മുകശ്മീർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

പുൽവാമയിലുൾപ്പടെ നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയ ഭീകര സംഘടനയായ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ പങ്ക് സംബന്ധിച്ച് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പാക്ക് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് രാത്രി നിയന്ത്രണരേഖയിൽ ആയുധങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നുവെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് ജമ്മുകശ്മീർ പൊലീസ് തിരച്ചിൽ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. സദ് സോഹൽ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് എകെ 47 തോക്കുകൾ, ഒരു പിസ്റ്റൾ, മൂന്ന് എകെ മാഗസീനുകൾ എന്നിവ കണ്ടെടുത്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 12 കിലോമീറ്റർ അകലെ അക്നൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും സമാനരീതിയിൽ ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കശ്മീർ താഴ്‌വരയിലുള്ള ഭീകരർക്ക് എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ആയുധങ്ങളായിരുന്നു ഇവയെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം സമാനമായ രീതിയിൽ പഞ്ചാബ് അതിർത്തിയിൽ പാക്ക് നിർമിത ഡ്രോണുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. എകെ 47 തോക്കുകൾ, ഗ്രനേഡുകൾ, സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണുകൾ എന്നിവ അതിർത്തിയിൽ വർഷിക്കുന്നതായി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ പഞ്ചാബ് പൊലീസും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Pakistan flies drones across LoC at night, drops AK-47s for terrorists: J&K Police