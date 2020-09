പട്ന∙ ബിഹാർ പൊലീഡ് മേധാവി ഗുപ്തേശ്വർ പാണ്ഡെ സ്വയം വിരമിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങി മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറുമായി ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ കേസ് നിതീഷ് കുമാർ രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന റിയ ചക്രവർത്തിയുടെ ആരോപണത്തോട് നിതീഷിനെ വിമർശിക്കാൻ റിയയ്ക്ക് ഔന്നത്യമില്ലെന്ന പരാമർശം നടത്തി പാണ്ഡെ വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം, തന്റെ വിരമിക്കലിന് സുശാന്ത് കേസുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് പാണ്ഡെ പട്നയിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

പാണ്ഡെയുടെ വിരമിക്കൽ അപേക്ഷ ബിഹാർ സർക്കാർ അനുവദിച്ചു. മൂന്നുമാസ നിർബന്ധിത കൂളിങ് ഓഫ് സമയം ഒഴിവാക്കിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പുതിയ ഡിജിപിയായി എസ്.കെ. സിങ്ഗൽ ചുമതലയേൽക്കും.

അതേസമയം, ആഴ്ചകൾക്കകം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാണ്ഡെ മൽസരിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ബിഹാർ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ബുക്സാർ ജില്ലയിലെ സാഹ്പുരിൽനിന്ന് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായി മൽസരിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണയുള്ള പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളയാളാണ് പാണ്ഡെ. 2009ലും ബുക്സാർ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൽസരിക്കാനായി വിരമിക്കാനൊരുങ്ങിയെങ്കിലും സർക്കാർ അത് അനുവദിച്ചില്ല. പിന്നാലെ നിതീഷിന്റെ ഇടപെടലിലാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു സർവീസിൽ കയറിയത്.

സുശാന്തിന്റെ പിതാവ് റിയയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പട്നയിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ ശക്തമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് പാണ്ഡെയുടെ നിലപാടുകളാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽക്കണ്ട് സുശാന്ത് വിഷയം ബിഹാറിൽ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി മാറുകയും ചെയ്തു. കേസിലെ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് നിതീഷ് കുമാറും ബിജെപിയും ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

English Summary: Bihar DGP Gupteshwar Pandey takes voluntary retirement from service, likely to contest election