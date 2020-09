സ്വർണം, ഭീകരബന്ധം; ഇനി ലഹരിയിലും എൻഐഎ, കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം∙കേരളത്തിലെ സ്വർണക്കടത്തിനു പിന്നിലെ ഭീകര ബന്ധങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന എൻഐഎയ്ക്കു ലഹരികടത്തു കേസുകളിൽ കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ നൽകി കേന്ദ്രം. എൻഡിപിഎസ് ആക്റ്റ് (നാർക്കോട്ടിക്സ് ഡ്രഗ്സ് ആന്റ് സൈക്കോട്രാപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്ട്) അനുസരിച്ച് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ എൻഐഎക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാരിൻറെ അനുമതി ലഭിച്ചു. ഇൻസ്പെക്ടർ റാങ്ക് മുതലുള്ള എൻഐഎ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കേസെടുക്കാം. ഇതോടെ, ഭീകരവാദ സംഘടനകൾക്കു പുറമേ ലഹരികടത്ത് മാഫിയയ്ക്കുമേലും പിടിമുറുക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് എൻഐഎ.



എൻഐഎ ആക്ട് അനുസരിച്ച് ലഹരിമരുന്നു കേസുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഇതുവരെ അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ, വിവാദമായ സ്വർണക്കടത്തു കേസിനു പിന്നിലെ ലഹരികടത്തുകാരുടെ സാന്നിധ്യവും എൻഐഎയ്ക്കു അന്വേഷിക്കാനാകും. തീരുമാനം കേരളത്തിലെ പല കേസുകളിലും വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കിയേക്കും.



കേരളത്തിൽ ഭീകരവാദ സംഘടനകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർണക്കടത്തിലൂടെയും ലഹരി കടത്തിലൂടെയും പണം ലഭിക്കുന്നതായി എൻഐഎ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. യുവാക്കളെ സംഘടനയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ഈ പണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സംഘടനകളുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് കണ്ടെത്തി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് എൻഐഎ.



English Summary : Central government provide more power to NIA in drug case