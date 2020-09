‘കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ മന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെ‌ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കണം’

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ മന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രഫഷണൽസ് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. എസ്.എസ്.ലാൽ. നാട്ടിലെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണേണ്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും വൈറസ് വ്യാപനത്തിന് കാരണം പ്രതിപക്ഷ സമരങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മയാണ്.

കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാർക്ക് കോവിഡ് വന്നത് പ്രതിപക്ഷ സമരങ്ങൾ കാരണമല്ല, മറിച്ച് അവർ പൊതുപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ്. കോവിഡ് വ്യാപനം നടക്കുമ്പോൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ കൂട്ടംചേരലും സമര പരിപാടികളും ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എല്ലാവരേക്കാളും കൂടുതലായി സർക്കാരിനുണ്ട്. മന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെ ഭരണകക്ഷികളിലെയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും നേതാക്കൾ പൊതുപരിപാടികൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുകയും സമ്പർക്ക സമയം ചുരുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പൊതുജനങ്ങൾ വ്യാപകമായി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടുന്ന കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനത്ത് രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തുന്നത് അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ വഷളാക്കാനേ ഉപകരിക്കൂ. പ്രതിപക്ഷത്തെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുന്നതിന് പകരം പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളുമായി മന്ത്രിമാർ തന്നെ വരുന്നത്‌ വിപരീത ഫലങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കൂ. കേരളത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം അതീവ ഗുരുതരമായ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ദിവസവുമുള്ള പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഈ ഗുരുതരാവസ്ഥ ജനങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം മുഖ്യമന്ത്രി രാഷ്ട്രീയമാണ് പറയുന്നത്. കോവിഡിന്റെ കാര്യം പറയാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്ന പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ കോവിഡിനായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം. രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ അതിനായി പ്രത്യേക വേദികൾ ഉപയോഗിക്കണം.

കോവിഡ് വ്യാപനം കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇളവുകൾ സർക്കാർ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ പൂർണമായും നിലയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതിനാണിത്. പൊതുജനങ്ങൾ കോവിഡ് വരാതിരിക്കാനുള്ള സുരക്ഷിത മാർഗങ്ങൾ അധികമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. കോവിഡ് കാര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

മന്ത്രിമാരെപ്പോലെ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള നേതാക്കൾക്കും അടിയന്തരമായ പലകാര്യങ്ങൾക്കും ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വരും. നേതാക്കൾ ഭരണപക്ഷത്തായാലും പ്രതിപക്ഷത്തായാലും കൃത്യമായി മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുകയും ഒപ്പം ശുചിത്വശീലങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം.

എട്ടു മാസത്തോളം സമയം കിട്ടിയിട്ടും തയാറെടുപ്പുകൾ പലതും നടത്താൻ സർക്കാർ അമാന്തിച്ചതിനു തെളിവാണു മഞ്ചേരിയിലെ കോവിഡ് രോഗിയുടെ മരണം. സ്വകാര്യ മേഖലയിലും സൗജന്യ നിരക്കിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് സർക്കാർ ഇനിയെങ്കിലും അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഡോ. എസ്.എസ്.ലാൽ പറഞ്ഞു.

