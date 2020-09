‘അനുരാഗ് കശ്യപ് വലിയ സംവിധായകൻ; ശബ്ദിച്ചാൽ കരിയർ തകരുമെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു’

മുംബൈ∙ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും നിർമാതാവുമായ അനുരാഗ് കശ്യപിനെതിരെ ലൈംഗികാരോപണം ഉന്നയിച്ച നടി പായൽ ഘോഷ് വെർസോവ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രേഖാമൂലം പരാതി നൽകി. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് അഭിഭാഷകൻ നിതിൻ സത്പുട്ടിനൊപ്പം നേരിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയാണ് താരം പരാതി നൽകിയത്.

ഒഷിവാര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെന്നും വനിതാ പൊലീസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവസാനം വെർസോവ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും നടിയുടെ അഭിഭാഷകൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. നടി പരാതി നൽകിയതായി വെർസോവ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

അനുരാഗിൽ നിന്നേറ്റ ലൈംഗിക പീഡനം പായലിനെ മാനസികമായി തളർത്തിയെന്നും മാതാപിതാക്കളോടു പോലും കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ നടിക്കു ധൈര്യമുണ്ടായില്ലെന്നും അഭിഭാഷകൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അനുരാഗ് കശ്യപിനെ പോലുള്ള വലിയ സംവിധായകനെതിരെ രംഗത്തു വന്നാൽ അവസരങ്ങൾ കുറയുമെന്നും കരിയർ അവസാനിക്കുമെന്നും സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ചിലർ ഉപദേശിച്ചതിനാലാണ് ഇത്രയും കാലം ഇക്കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു പറയാതിരുന്നതെന്നും അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു.

പായലിന് കുടുംബത്തിന്റെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ട്. അവളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കുടുംബം മുംബൈയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബോളിവുഡിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നും നടിയുടെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു.

അനുരാഗ് തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് നടി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും 2014 അവസാനത്തോടെ നടന്ന സംഭവത്തിനു തെളിവുകളൊന്നും കയ്യിലില്ല. ബോംബെ വെൽവെറ്റ് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. തന്റെ മാനേജർക്കൊപ്പമാണ് ആദ്യം അനുരാഗിനെ കാണാൻ പോയത്. അതു നല്ലതും പോസിറ്റീവുമായ കൂടിക്കാഴ്ച ആയിരുന്നു. തുടർന്ന് അനുരാഗ് വീട്ടിലേക്കു വിളിപ്പിച്ചു. രുചികരമായ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി നൽകി. അതും നല്ല കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു– പായൽ പറയുന്നു.

പായൽ ഘോഷ്, അനുരാഗ് കശ്യപ്

അനുരാഗ് വീണ്ടും തന്നെ വീട്ടിലേക്കു വിളിപ്പിച്ചു. ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടതു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായതിനാൽ പോയി. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അനുരാഗ് തന്നെ അയാളുടെ മുറിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി, എന്നെയും നിർബന്ധിച്ചു. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്നായിരുന്നു മറുപടി. പതുക്കെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. ചില ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും അയാൾ പരാജയപ്പെട്ടു– പായൽ പറയുന്നു. മീടു തരംഗത്തിൽ ഇക്കാര്യം പറയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളും തടഞ്ഞെന്നും ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പായൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

