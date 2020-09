‘ഏതു സമരവും നേരിടാൻ ധൈര്യമുണ്ട്’; കൊടിയേന്തിയ ആ ഒറ്റയാൾ പോരാളി ഇതാണ്

കൊച്ചി∙ മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീലിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാരിനെതിരായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായെത്തിയ സമരക്കാരെ കൊടി ഉയർത്തി ഒറ്റയ്ക്കു പ്രതിരോധിക്കാനെത്തിയ യുവാവിന്റെ ദൃശ്യം അതിവേഗമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വൈറലായത്. ചിത്രത്തിലുള്ളത് ആരാണെന്നു പോലും അറിയാതെ ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യവും സൈബർ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ചർച്ചയായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളം ഐജി ഓഫിസിനു മുന്നിൽ നടന്ന ഒബിസി മോർച്ചക്കാരുടെ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിനു മുന്നിലായിരുന്നു ഈ ഒറ്റയാൾ പ്രകടനം.

ചിത്രത്തിലെ ഒറ്റയാൾ പോരാളി ആരാണെന്ന അന്വേഷണം ഒടുവിൽ എത്തി നിന്നത് ഇടപ്പള്ളി സ്വദേശിയും സിപിഎം പ്രവർത്തകനുമായ രതീഷിലാണ്. ‘‘ഞാൻ പഴയ എസ്എഫ്ഐക്കാരനാണ്, എനിക്കാരെയും പേടിയില്ല’’ – ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പ്രകടനത്തിനു മുന്നിലേക്കിറങ്ങാൻ പേടിയില്ലായിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ മറുപടി. ‘‘ഞാൻ ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകനാണ്. ഇതിനെ വേട്ടയാടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. എന്ത് സമരം വന്നാലും അടി വന്നാലും നേരിടാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ട്.’’ – രതീഷ് പറയുന്നു.

ഐജി ഓഫിസിലേയ്ക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് എത്തുന്നു എന്നറിഞ്ഞാണ് രതീഷ് കാത്തു നിന്നത്. പക്ഷെ വന്നത് ഒബിസി മോർച്ചക്കാരാണ്. കനത്ത മഴ വകവയ്ക്കാതെയാണ് ചെങ്കൊടി നിവർത്തി സമരക്കാർക്കു മുന്നിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നത്. ഇതു കണ്ട് അമ്പരന്നത് പൊലീസുകാരാണ്. സമരക്കാർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇദ്ദേഹത്തെ മാറ്റാനായി ദൂരെ നിന്ന് ഓടി വരുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. ഇതിനകം മറ്റൊരു പൊലീസുകാരൻ ഇദ്ദേഹത്തെ വട്ടം പിടിച്ച് സമരക്കാർക്കു മുന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റി ജീപ്പിൽ കയറ്റിയിരുത്തി. പൊലീസുകാർ തന്നെ സ്ഥലത്തു നിന്നു മാറ്റിയെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചൊന്നുമില്ലെന്ന് രതീഷ് പറഞ്ഞു.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിഡിയോ ഏറെപ്പേർ കണ്ടെങ്കിലും രതീഷ് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെ തിരയുകയാണെന്നും അറിഞ്ഞില്ല. ‘ഞാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാറില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അറിയാതെ പോയത്. പിന്നീട് മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് വഴിയാണ് സംഗതി അറിയുന്നത്.’ എന്ന് ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ രതീഷ്.

