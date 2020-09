ലഹരിമരുന്ന് ലഭിക്കാൻ സുശാന്ത് എന്നെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി: ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ റിയ

മുംബൈ∙ തനിക്കെതിരെ തെളിവുകളൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും വേട്ടയാടുകയാണെന്നും ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണം അന്വേഷിക്കുന്നതിനൊപ്പമുള്ള ലഹരിക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ റിയ ചക്രവർത്തി. സുശാന്ത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ലഹരിമരുന്ന് വാങ്ങിപ്പിച്ചിരുന്നതെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.

ലഹരിയുടെ ഏക ഉപഭോക്താവ് സുശാന്തായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാണ്. തന്റെ ജീവനക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് സുശാന്ത് ലഹരിമരുന്ന് വാങ്ങിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചെറിയ അളവിൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അറസ്റ്റിലായേനെയെന്നും റിയ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പറഞ്ഞു. ‍‍

‘ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറ്റത്തിന് പരമാവധി ഒരു വർഷം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ലഹരിമരുന്നിന് കാശുമുടക്കിയെന്ന കുറ്റത്തിന് താൻ 20 വർഷമെങ്കിലും ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. സുശാന്ത് തന്നെയും സഹോദരൻ ഷോവിക്കിനെയും വീട്ടിലെ ജീവനക്കാരെയും ലഹരിമരുന്ന് ലഭ്യമാക്കാനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ സുശാന്ത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് യാതൊരു തെളിവും അവശേഷിപ്പിച്ചുമില്ല.

മരിക്കുന്നതിനു മൂന്നു ദിവസം മുൻപും കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്റെ മുറിയിൽ വയ്ക്കാൻ പാചകക്കാരൻ നീരജിനോട് സുശാന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവ തയാറാക്കി മുറിയിൽ വച്ചെന്ന് നീരജ് സിബിഐയോടും മുംബൈ പൊലീസിനോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നാലെയാണ് നടനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മാത്രമല്ല, മരിക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ സുശാന്ത് എല്ലാം കഴിച്ചിരുന്നുവെന്നും അതുവച്ച ബോക്സ് ശൂന്യമായിരുന്നുവെന്നും നീരജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ സുശാന്ത് മാത്രമാണ് ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും തനിക്കു ചുറ്റുമുള്ളവരെ ലഹരിമരുന്ന് ലഭിക്കാനായി സുശാന്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാകുകയാണ്’ – 47 പേജുള്ള ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ റിയ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധം ശരിയായിരുന്നില്ലെന്നും വിഷാദത്തിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ സഹോദരിമാർ സുശാന്തിനെ വിട്ടിട്ടുപോയെന്നും റിയ ആരോപിക്കുന്നു. താൻ പരിചയപ്പെടുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ കഞ്ചാവ് സിഗരറ്റുകൾ പതിവായി വലിക്കുന്നയാളായിരുന്നു സുശാന്തെന്നും കേദാർനാഥ് സിനിമയുടെ സെറ്റിൽനിന്നാണ് സുശാന്തിന് ആ സ്വഭാവം ലഭിച്ചതെന്നും റിയ പറയുന്നു.

‘സുശാന്തിന് എങ്ങനെയാണ് ലഹരി മരുന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നതെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ഫോൺ കോൾ, എസ്എംഎസ്, വാട്സാപ്, ഇമെയിൽ തുടങ്ങിയവ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. തന്നെയും സഹോദരനെയും മറ്റു ജീവനക്കാരെയും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ലഹരിമരുന്ന് വാങ്ങാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, അവയ്ക്കുവേണ്ടി പണം ചെലവഴിച്ചു തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമേ തനിക്കെതിരായി വന്നിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ടും തന്നെ നിയമവിരുദ്ധമായ പണമിടപാടുകാരിയാക്കി പ്രോസിക്യൂഷൻ വിഷേഷിപ്പിക്കുന്നു. ‘തീരെ ഗൗരവമല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള കുറ്റമാണ്’ തനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ’ – ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ റിയ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

റിയയുടെയും സഹോദരന്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി വ്യാഴാഴ്ച പരിഗണിക്കും. മുംബൈയിലെ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്നാണ് അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം മാറ്റിവച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ 9നാണ് റിയയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ലഹരിമരുന്ന് സിൻഡിക്കേറ്റിലെ സജീവ അംഗമാണ് റിയയെന്ന് നാർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അവരുടെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി ഒക്ടോബർ ആറുവരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

