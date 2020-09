ന്യൂഡൽഹി∙ ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വീസുകളില്‍ ചെക്ക് ഇന്‍ ബാഗുകള്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം വ്യോമയാനമന്ത്രാലയം നീക്കി. ലോക്ഡൗണിന് ശേഷം മേയ് 25ന് വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ പുനരാരംഭിച്ചപ്പോള്‍ ഒരു ചെക്ക് ഇന്‍ ബാഗേജു മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചത്. ചെക്ക് ഇന്‍ ബാഗുകളുടെ ഭാരപരിധിയുടെ കാര്യത്തില്‍ മുന്‍പുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ വിമാന കമ്പനികള്‍ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം.

60 ശതമാനം ആഭ്യന്തര സര്‍വീസുകള്‍ നടത്താനാണ് വിമാന കമ്പനികള്‍ക്ക് അനുമതിയുള്ളത്. രാജ്യാന്തര വിമാന സര്‍വീസ് ഇനിയും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. വന്ദേ ഭാരത് ദൗത്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമായ സര്‍വീസുകളും ഉഭയകക്ഷി കരാറുകളുടെ ഭാഗമായുള്ള പ്രത്യേക സര്‍വീസുകളും മാത്രമാണ് വിദേശത്തേയ്ക്കും തിരിച്ചുമുള്ളത്.

English Summary: Domestic flights: Airlines allowed to return to their own check-in baggage policies