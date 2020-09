മുംബൈ∙ ബോളിവുഡ് നടി കങ്കണ റനൗട്ട് നിയമത്തിന് അതീതയല്ലെന്നും, താൻ ലഹരിമരുന്നിന് അടിമയാണെന്ന് കങ്കണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൺ ബ്യൂറോ (എൻ‌സി‌ബി) അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര ബിജെപി നേതാവ് പ്രവീൺ ദരേക്കർ. ‘താൻ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയാണെന്ന് കങ്കണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ‌സി‌ബി അന്വേഷിക്കണം. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിയമം എല്ലാവർക്കും തുല്യമാണ്’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ചലച്ചിത്രമേഖലയിലെ പുതിയതും വളർന്നുവരുന്നതുമായ അഭിനേതാക്കൾ ലഹരിമരുന്നിന് ഇരയാകുകയാണെങ്കിൽ ആരും പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമാ വ്യവസായങ്ങളിലൊന്നിലെ അഭിനേതാക്കൾ ലഹരിമരുന്നിന് അടിമപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മുൻകരുതൽ എടുക്കേണ്ടതല്ലേയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെ എൻ‌സി‌ബി അന്വേഷണത്തിനായി വിളിപ്പിച്ചാൽ പ്രശ്‌നമുണ്ടാകരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കങ്കണ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നടൻ ശേഖർ സുമന്റെ മകൻ അധ്യയൻ സുമൻ ആരോപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടിക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താൻ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ ഈ മാസം ആദ്യം ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ലഹരിമരുന്നു കേസിൽ നടിമാരായ ദീപിക പദുക്കോൺ, ശ്രദ്ധ കപൂർ, സാറാ അലി ഖാൻ, രാകുൽ പ്രീത് സിങ് എന്നിവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എൻ‌സി‌ബി വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

