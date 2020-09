24 മണിക്കൂറിൽ 86,508 പുതിയ കോവിഡ് രോഗികൾ; 46 ലക്ഷം കടന്ന് രോഗമുക്തർ

ന്യൂഡൽഹി∙ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 86,508 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ. ഇതോടെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 57 ലക്ഷം കടന്നു. എന്നാൽ 9,66,382 പേർ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ചികിൽസയിലുള്ളത്. 46,74,988 പേരും രോഗമുക്തരായിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, 1,129 പേരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നലെ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചത്. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് മരണം 91,149 ആയി.

ഈമാസം 23 വരെ പരിശോധിച്ചത് 6,74,36,031 സ്രവസാംപിളുകളാണ്. ഇന്നലെ മാത്രം 11,56,569 സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ കൗൺസില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് അറിയിച്ചു.

തമിഴ്നാട്ടിൽ രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചു ലക്ഷം കടന്നു. 90.1 ശതമാനമാണ് രോഗമുക്തി നിരക്ക്. ഉത്തര്‍പ്രദേശിൽ രോഗമുക്തരായത് 3 ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ്.

English Summary: India's Covid-19 Tally Crosses 57 Lakh-mark With Over 86,000 New Cases