കോട്ടയം∙ എൽഡിഎഫിൽ ചേരാനുള്ള കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജോസഫ് എം.പുതുശേരി പാർട്ടി വിടുന്നു. ജോസഫ് വിഭാഗത്തിൽ ചേരാനുള്ള തീരുമാനം വൈകാതെ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. പാർട്ടി നേതൃയോഗങ്ങളിൽ എൽഡിഎഫ് ബന്ധത്തോടുള്ള എതിർപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നതായി ജോസഫ് എം.പുതുശേരി മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.



English Summary: Joseph M. Puthussery to quite from Kerala Congress (M)