ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായതിനെ തുടർന്ന് ഹോം ഐസലേഷനിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിനു ഡെങ്കിയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പനിയും ശ്വാസതടസ്സവും രക്തത്തിൽ പ്ലേറ്റ്‍ലെറ്റുകളുടെ കുറവും ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെന്നു ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിൽ സിസോദിയ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു.

English Summary: Manish Sisodia, Admitted To Hospital With Covid, Also Has Dengue