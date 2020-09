കാർ ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ചുകയറി; സൗദിയിൽ 3 മലയാളി യുവാക്കള്‍ മരിച്ചു

ദമാം∙ സൗദി അറേബ്യയിൽ കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ടുമറിഞ്ഞുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മൂന്ന് മലയാളികൾ മരിച്ചു. മലപ്പുറം കുന്നുംപുറം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് (22), വയനാട് സ്വദേശി അൻസിഫ് (22), കോഴിക്കോട് സ്വദേശി സനദ് (22) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ദമാം ദഹ്റാൻ മാളിന് സമീപം ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ച് മറിയുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹങ്ങൾ ദമാം മെഡിക്കൽ കോംപ്ലക്സ് ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ദമാം ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ പൂർവവിദ്യാർഥികളായിരുന്നു മൂന്നുപേരും. ഇവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സൗദിയിലുണ്ട്.

English Summary: Three Malayali Youths killed in Accident at Saudi Arabia