ലക്‌നൗ∙ സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെ സ്ഥിരമായി അതിക്രമങ്ങള്‍ നടത്തുന്നവരെ സമൂഹത്തില്‍ തുറന്നുകാട്ടാനായി യുപി സര്‍ക്കാര്‍ 'ഓപ്പറേഷന്‍ ദുരാചാരി' എന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 'ആന്റി റോമിയോ സ്‌ക്വാഡ്' പ്രവര്‍ത്തനം ശക്തമാക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പൊലീസിനു നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായി നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളില്‍ സ്ഥിരം കുറ്റവാളികള്‍ ആകുന്നവരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ആളുകള്‍ കൂടുതലായി ഒത്തുകൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് 'ഓപ്പറേഷന്‍ ദുരാചാരി'യിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മേലില്‍ വനിതകള്‍ക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്തുന്നവരെ വനിതാ പൊലീസ് തന്നെയാവും കൈകാര്യം ചെയ്യുക.

ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുണ്ടായാല്‍ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടാകുന്ന തരത്തില്‍ നിയമമുണ്ടാക്കും. പൂവാലന്മാരെ കണ്ടെത്താനായി പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കും. ഇതിനായി ബോഡി ക്യാമറ ധരിച്ച പൊലീസുകാരെ നിയോഗിക്കാനും സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു.

English Summary: Crime against women: UP plans to name & shame habitual offenders