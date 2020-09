വാഷിങ്ടന്‍∙ അന്തരിച്ച സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജി റൂത്ത് ബേഡര്‍ ഗിന്‍സ്ബര്‍ഗിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അര്‍പ്പിക്കാനെത്തിയ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണള്‍ഡ് ട്രംപിനെതിരെ ആര്‍ത്തുവിളിച്ച് ജനക്കൂട്ടം. 'ഇയാളെ വോട്ട് ചെയ്ത് പുറത്താക്കൂ' എന്നു ജനക്കൂട്ടം ആര്‍ത്തുവിളിച്ചതോടെ ട്രംപ് അസ്വസ്ഥനായി.



ഭാര്യ മെലനിയയ്ക്ക് ഒപ്പമെത്തിയ ട്രംപ് റൂത്ത് ഗിന്‍സ്ബര്‍ഗിന്റെ മൃതദേഹപേടകത്തിനരികില്‍ കറുത്ത മാസ്‌ക് ധരിച്ച് നിശബ്ദനായി നില്‍ക്കുമ്പോഴാണ് ആളുകള്‍ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയത്.

ആര്‍ത്തുവിളി ഉച്ചത്തിലായതോടെ അസ്വസ്ഥനായ ട്രംപ് മുറിക്കുള്ളിലേക്കു മടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസിന്റെ വെടിയേറ്റു മരിച്ച ബ്രയോണ ടെയ്‌ലറുടെ പേരും ചിലര്‍ ഉറക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രയോണയുടെ മരണത്തില്‍ ആരും കുറ്റക്കാരല്ലെന്നു കോടതി വിധിയുണ്ടായതും വിവാദമായിരുന്നു.

English Summary: Crowd Chanted "Vote Him Out" As Trump Paid Last Respects To US Judge