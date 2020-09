പാലാരിവട്ടം മേൽപാലം പുനർനിർമാണം: ജി.കേശവ ചന്ദ്രന്‍ മേൽനോട്ടം വഹിക്കും

കൊച്ചി∙ പാലാരിവട്ടം മേൽപാലം പുനർനിർമാണത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ഇ.ശ്രീധരൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സേവനം വിട്ടു നൽകാമെന്നു കേരള റെയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപറേഷൻ (കെആർഡിസിഎൽ) സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു. കെആർ‍ഡിസിഎൽ ജനറൽ മാനേജർ (റെയിൽ ഒാവർ ബ്രിജസ്) ജി. കേശവ ചന്ദ്രനെയാണു ഡിഎംആർസി ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ ചോദിച്ചിരുന്നത്. മുൻപ് ഡിഎംആർസിയിൽ ചീഫ് എൻജിനീയറായിരുന്ന കേശവ ചന്ദ്രൻ കൊച്ചി മെട്രോയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഡിഎംആർസി തീർത്തതോടെയാണു കെആർഡിസിഎല്ലിൽ ചേർന്നത്.



കെആർഡിസിഎല്ലിൽ സംസ്ഥാനത്തെ 27 മേൽപാലങ്ങളുടെ നിർമാണ ചുമതലയാണു കേശവ ചന്ദ്രനുളളത്. അദ്ദേഹം കെആർഡിസിഎല്ലിന്റെ കൊച്ചി ഒാഫിസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനാൽ പാലാരിവട്ടത്തിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ തടസമില്ലെന്ന് കോർപറേഷൻ സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിൽ ഏറെ വൈദഗ്ധ്യമുളള കേശവ ചന്ദ്രനാണു കായലിനു കുറുകെയുളള രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാലമായ വല്ലാർപാടം ടെർമിനലിലേക്കുളള വേമ്പനാട് പാലം (4.62 കിലോമീറ്റർ) നിർമിക്കാൻ ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ റെയിൽവേ പാലം കൂടിയാണിത്.

പാലം നിർമിച്ച റെയിൽ വികാസ് നിഗം ലിമിറ്റഡിൽ (ആർവിഎൻഎൽ) പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ–ജോയിന്റ് ജനറൽ മാനേജർ, ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ എന്നീ നിലകളിലും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ ഡപ്യൂട്ടി ചീഫ് എൻജിനീയറായും കേശവ ചന്ദ്രൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ്. കുരുക്ഷേത്രയിലെ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നാണു ബിരുദം നേടിയത്. ആർവിഎൻഎല്ലിനു വേണ്ടി വേമ്പനാട് പാലം നിർമിച്ച അഫ്കോൺസിനു ആ വർഷത്തെ ഡി ആൻഡി ബി ആക്സിസ് ബാങ്ക് ഇൻഫ്രാ അവാർഡ്, സിഎൻബിസി ടിവി 18 ഇൻഫ്രാ എക്സലൻസ് അവാർഡ്, 2010ലെ മികച്ച പ്രീ സ്ട്രസ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിനുളള ഇന്ത്യൻ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പുരസ്കാരം എന്നിവ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അസോസിയേഷൻ ഒാഫ് കൺസൾട്ടിങ് സിവിൽ എൻജിനീയേഴ്സിന്റെ നിർമാണ മികവിനുളള 2019ലെ സർവമംഗള മെറിറ്റ് അവാർഡ് ഡിഎംആർസി, കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്കു വേണ്ടി എറണാകുളം സൗത്തിൽ നിർമിച്ച ബാലൻസ്ഡ് കാന്റിലിവർ പാലത്തിനായിരുന്നു. ഏറ്റവും സങ്കീർണവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതുമായ പാലത്തിന്റെ മുഖ്യശിൽപിയായ കേശവ ചന്ദ്രനാണു പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. 58 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 43 പൈൽ ഫൗണ്ടേഷനുകളും 8000 ക്യുബിക് മീറ്റർ കോൺക്രീറ്റും 2000 മെട്രിക് ടൺ സ്റ്റിലും ഉപയോഗിച്ചു നിർമിച്ച ഇടയ്ക്കു തൂണുകളില്ലാത്ത പാലം 2 വർഷവും 11 മാസവും എന്ന റെക്കോഡ് സമയത്തിനുളളിലാണു പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഒരിക്കൽ പോലും ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടസപ്പെടുത്താതെയായിരുന്നു നിർമാണം. ഏറ്റവും യോജിച്ചയാളെ തന്നെയാണു പാലാരിവട്ടത്തിനായി ശ്രീധരൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നു ഡിഎംആർസിയിൽ മുൻപു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്തിരുന്നവർ പറയുന്നു.

