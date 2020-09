നരേന്ദ്ര മോദി മകനെ പോലെ, കാണാനായാൽ സന്തോഷം: ‘ഷഹീൻബാഗ് ദാദി’ ബിൽക്കിസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തനിക്ക് മകനെ പോലെയാണെന്നും നേരിട്ടു കാണാൻ സാധിച്ചാൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ടൈം മാഗസിന്റെ ‘2020ലെ ഏറ്റവും സ്വാധീന വ്യക്തികളിൽ’ ഇടം നേടിയ ബിൽക്കിസ്. ദേശീയ പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ സമരത്തിലൂടെയാണ് 82കാരിയായ ഇവർ ലോകശ്രദ്ധ നേടിയത്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള 100 പേരുടെ പട്ടികയിൽ ഇടംനേടിയതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അനുമോദിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം മകനെ പോലെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയെപ്പോലെ തന്നെയാണ് ഞാനും. ജന്മം നൽകിയത് ഞാനല്ല, എന്റെ സഹോദരിയാണെന്നും ഡൽഹി ഷഹീൻബാഗിൽനിന്നുള്ള ബിൽക്കിസ് പറഞ്ഞു.

കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പോരാട്ടം. അസുഖം ലോകത്തിൽനിന്ന് തുടച്ചുനീക്കപ്പെടണം. കോവിഡിനെ തുടര്‍ന്ന് ലോക്ഡൗൺ അടക്കം നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചതോടെയാണു ഷഹീൻബാഗിലെ പ്രതിഷേധസ്ഥലത്തുനിന്ന് മാറിക്കൊടുത്തത്. മഴ പെയ്താലും മെര്‍ക്കുറി ഒഴുകിയാലും ചൂടു കൂടിയാലും ഞങ്ങൾ അവിടെ തുടർന്നേനെ.

ജാമിയയിൽ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെതിരെ അതിക്രമം ഉണ്ടായതുമുതൽ അവിടെ പ്രതിഷേധം തുടങ്ങിയിരുന്നു. വെടിവയ്പ്പുണ്ടായത് ഞങ്ങളു‌ടെ മുന്നിലാണ്. ഒന്നും ഞങ്ങളെ തടഞ്ഞില്ലെന്നും ഷഹീൻബാഗ് ദാദി എന്നു വിളിപ്പേരുള്ള ബിൽക്കിസ് പറഞ്ഞു. ഷഹീന്‍ബാഗ് സമരമുഖത്തെ മുത്തശ്ശിമാരിൽ ഒരാളാണു ബിൽക്കിസ്. പ്രായത്തെ അവഗണിച്ച് സമരപ്പന്തലിലെത്തി പ്രതിഷേധത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയായി മാറുകയായിരുന്നു അവർ.

രാവിലെ എട്ടു മണിയോടെയെത്തുന്ന അവർ അർധരാത്രി വരെ സമരക്കാർക്കൊപ്പം തുടരുമായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, നടൻ ആയുഷ്മാൻ ഖുറാന, ഗൂഗിൾ സിഇഒ സുന്ദർ പിച്ചൈ, യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്, ഡെമോക്രാറ്റിക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥി കമല ഹാരിസ്, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ചിൻപിങ്, പ്രഫസർ രവീന്ദ്ര ഗുപ്ത തുടങ്ങിയവരും ടൈം മാഗസിന്റെ പട്ടികയിൽ ഇ‍ടം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

English Summay: "PM Modi Also My Son": Bilkis, Shaheen Bagh's Dadi Who Made TIME 100 List