10 കോടി രൂപ ഉടൻ കെട്ടിവയ്ക്കും; ജയിൽ മോചന വിവരങ്ങൾ പരസ്യമാക്കരുതെന്ന് ശശികല

ചെന്നൈ∙ സ്വകാര്യത മാനിച്ചു തന്റെ ജയിൽ മോചന വിവരങ്ങൾ പരസ്യമാക്കരുതെന്ന് പരപ്പന അഗ്രഹാര ജയിൽ അധികൃതർക്കു അണ്ണാഡിഎംകെ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി.കെ.ശശികലയുടെ കത്ത്. പ്രശസ്തിക്കു വേണ്ടിയും രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിനു വേണ്ടിയും മൂന്നാം കക്ഷികൾ തന്റെ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാമെന്നും മോചനം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പരസ്യമാക്കരുതെന്നുമാണു അഭിഭാഷകൻ മുഖേന നൽകിയ കത്തിലെ ആവശ്യം. തടവുപുള്ളികളുടെ വിവരങ്ങൾ വിവരാവകാശ നിയമം മൂലം ആവശ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും കത്തിലുണ്ട്. തന്റെ മോചനം പൊതുതാൽപര്യ വിഷയമല്ലെന്നും ശശികല ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അനധികൃത സ്വത്തുകേസിൽ ജയിലിലായ ശശികലയുടെ ശിക്ഷാ കാലാവധി 2021 ജനുവരി 27ന് പൂർത്തിയാകും. കോടതി പിഴ വിധിച്ച 10 കോടി രൂപ കെട്ടിവച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൂടി ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം.

തുക വൈകാതെ അടയ്ക്കുമെന്നും നല്ല നടപ്പിന്റെ പേരിൽ ശശികലയ്ക്ക് ഒക്ടോബറിൽ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയുമെന്നും അഭിഭാഷകൻ രാജ സെന്തൂർ പാണ്ഡ്യൻ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ശശികലയുടെ മോചനം വേഗത്തിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ടി.ടി.വി. ദിനകരൻ ഡൽഹിയിൽ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരെ കണ്ടിരുന്നു.

ശശികല പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അണ്ണാഡിഎംകെ രാഷ്ട്രീയം കലങ്ങി മറിയുമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അണ്ണാഡിഎംകെ, ശശികല ലയന ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതായും അഭ്യൂഹമുണ്ട്.

