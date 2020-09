മാണിയോടും സമൂഹത്തോടും സിപിഎം മാപ്പ് പറയണം; കോൺഗ്രസ് ക്യാംപെയ്ൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെ.എം.മാണി നിരപരാധിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഉടനീളം അക്രമസമരം നടത്തിയെന്ന കുറ്റസമ്മതം എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ എ.വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് സിപിഎം മാപ്പ് പറയണമെന്ന സമൂഹമാധ്യമ ക്യാംപെയ്ൻ കോൺഗ്രസ്‌ ആരംഭിച്ചു. ഈ ക്യാംപെയ്ന്റെ ഭാഗമായി കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി എന്നിവരുടെ ഫെയ്സ്ബുക് പ്രൊഫൈൽ ഫ്രെയിമിൽ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു.

സിപിഎം മാപ്പ് പറയണമെന്നാണ് പ്രൊഫൈൽ ഫ്രെയിമിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കെ.എം.മാണിയോട് സിപിഎം മാപ്പ് പറയണം എന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി ഉന്നയിക്കണമെന്ന നിർദേശം ഉമ്മൻ‌ചാണ്ടി ഇന്നലെ കെപിസിസി യോഗത്തിൽ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. നേതാക്കളെല്ലാം ഇക്കാര്യം ഉടൻ അംഗീകരിച്ചു. ഇരട്ടത്താപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം കഴിയാവുന്നിടത്തെല്ലാം പയറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നു ഗവേഷണം നടത്തുകയാണ് സിപിഎം ചെയ്തതെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല കുറിച്ചു.

കേരളം സ്നേഹിച്ച കെ.എം.മാണിയെ നാട് മുഴുവൻ നടന്നു തേജോവധം ചെയ്യുമ്പോഴും അദ്ദേഹം നിരപരാധിയാണെന്ന കാര്യം തങ്ങൾക്കു ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എ.വിജയരാഘവൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഈ സത്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം അക്രമങ്ങളും സമരങ്ങളും അഴിച്ചുവിട്ടത് എന്തിനായിരുന്നു എന്നു കേരളത്തിന്റെ പൊതുമനസ്സാക്ഷിയെ ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള ബാധ്യത എൽഡിഎഫിന് ഉണ്ട്. ഇനിയെങ്കിലും കെ.എം.മാണിയോടും പൊതുസമൂഹത്തോടും സിപിഎം നിരുപാധികം മാപ്പ് പറയണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Congress starts new political campaign against CPM & LDF on KM Mani