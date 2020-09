ദീപിക എൻസിബി ഓഫിസിൽ; സാറ അലിഖാനും ശ്രദ്ധ കപൂറും എത്തും

മുംബൈ ∙ നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത് മരണപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഹരിമരുന്നുകേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ബോളിവുഡ് നടി ദീപിക പദുകോൺ നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയ്ക്കു (എൻസിബി) മുന്നിൽ ഹാജരായി. ദീപികയ്ക്കു പുറമെ നടിമാരായ സാറ അലിഖാനും ശ്രദ്ധ കപൂറും ഇന്ന് എൻസിബിക്കു മുന്നിൽ ഹാജരാകും.

വെള്ളിയാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യലിനു വിധേയയായ ദീപികയുടെ മാനേജർ കരിഷ്മ പ്രകാശ് വീണ്ടും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാലു മണിക്കൂറാണ് കരിഷ്മയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്തത്. മാരിജുവാന എത്തിച്ചെന്ന വാട്സാപ് ചാറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാകുൽ പ്രീത് സിങ്ങിനെയും കരിഷ്മയേയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്തത്.

ജൂൺ 14ന് സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി മൂന്നു മാസങ്ങൾക്കുശേഷം സുഹൃത്തും കാമുകിയുമായ നടി റിയ ചക്രവർത്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൽനിന്നാണ് ബോളിവുഡിലെ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും ഡീലർമാരെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. തുടർന്നാണ് നർകോട്ടിക്സ് കണ്‍ട്രോൾ ബ്യൂറോ ഇടപെടുന്നതും അന്വേഷണം വിപുലപ്പെടുത്തിയതും.

