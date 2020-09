പട്ന ∙ ബിഹാറിൽ ആവശ്യത്തിന് പ്രശ്നങ്ങളില്ലെങ്കിൽ മുംബൈയിൽനിന്ന് പാർസലായി അയയ്ക്കാമെന്ന് ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത്. വികസനം, ക്രമസമാധാനം, നല്ല ഭരണം എന്നിവയ്ക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധമാണു ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ചെങ്കിൽ മുംബൈയിൽനിന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ പാർസലായി അയ്ക്കാം – റാവുത്ത് പറഞ്ഞു.

ബിഹാർ സ്വദേശിയായ നടൻ സുശാന്ത് സിങ്ങിന്റെ മരണം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിഷയമാകുന്നതിനിടെയാണ് റാവുത്തിന്റെ പ്രതികരണം. സുശാന്തിന്റെ മരണത്തിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നില്ലെന്നു കാട്ടി ബിഹാറിലെയും മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും പൊലീസുകാർ തമ്മിൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസ് അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ബിഹാർ മുൻ ഡിജിപി ഗുപ്തേശ്വർ പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു.

വരുന്ന രണ്ടുമൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ശിവസേന ബിഹാറിൽ മൽസരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര മു​ഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ തീരുമാനമെടുക്കും. ജാതി വിഷയമാക്കുന്നതാണ് ബിഹാറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. തൊഴിൽ നിയമമോ കർഷക ബില്ലോ ബിഹാറില്‍ പ്രശ്നമാകില്ലെന്നും റാവുത്ത് പറഞ്ഞു.

English Summary: Issues from Mumbai can be sent as parcel to Bihar, says Sanjay Raut