തിരുവനന്തപുരം ∙ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രന് ഗൺമാനെ അനുവദിക്കും. സുരക്ഷാ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം. കോഴിക്കോട് റൂറൽ എസ്പിക്ക് ഇന്റലിജൻസ് എഡിജിപി ഇതു സംബന്ധിച്ച് നിർദേശം നൽകി.

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ എക്സ് കാറ്റഗറി സുരക്ഷ അനിവാര്യമാണെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം സുരക്ഷ വേണ്ടെന്ന നിലപാടിലാണു സുരേന്ദ്രൻ. ആകെ മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമാണു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു ഡിവൈഎസ്പി വിളിച്ചിരുന്നു. സുരക്ഷ വേണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു– സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: K Surendran will be given a personal protection with a gunman