ഐടി വകുപ്പിലെ കരാർ നിയമനങ്ങളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാൻ പുതിയ സർക്കാർ കമ്മിറ്റി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിനെ സ്പേസ് പാർക്കിൽ നിയമിച്ചതടക്കം കരാർ നിയമനങ്ങൾ വിവാദമായ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇലക്ട്രോണിക്–ഐടി വകുപ്പിലെ കരാർ നിയമനങ്ങളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാൻ സർക്കാർ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. ഐടി സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള കമ്മിറ്റി, കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വകുപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജോലിയിലെ പ്രകടനം നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ പരിശോധിക്കും.

കരാർ നീട്ടിനൽകുന്നത് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. ജീവനക്കാരുടെ കരാർ നീട്ടാനായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേലധികാരികൾ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റേഴ്സിന്റെ തീരുമാനം ഉൾപ്പെടുത്തി കമ്മിറ്റിക്കു റിപ്പോർട്ട് നൽകണം. കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നവർ സ്ഥാപനവുമായി ഔദ്യോഗിക കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു നിയമന സമയത്തും കരാർ പുതുക്കുമ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഉറപ്പുവരുത്തണം.

ഇതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ ഗൗരവത്തോടെ സർക്കാർ പരിഗണിക്കും. ഇലക്ട്രോണിക്–ഐടി വകുപ്പിനു കീഴിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധികാരികളാണ് കമ്മിറ്റിയിലെ കൺവീനർമാർ. ഇലക്ട്രോണിക്–ഐടി അഡിഷനൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, ഇ ഗവേണൻസ് മിഷന്റെ തലവൻ, ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പിലെ പ്രതിനിധി എന്നിവരാണ് അംഗങ്ങൾ.

ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നിശ്ചയിക്കേണ്ട ധനവകുപ്പിന്റെ പ്രതിനിധികളെ കമ്മിറ്റിയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി. നേരത്തെ ഐടി വകുപ്പിലെ അനധികൃത നിയമനങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ധനകാര്യ പരിശോധന വിഭാഗത്തെ നിയമിച്ചിരുന്നു. ചുരുക്കം ചില ഓഫിസുകളിൽ പോയെങ്കിലും പരിശോധന നിലച്ച മട്ടാണ്. ഇതുവരെ ഇതു സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടും നൽകിയില്ല.



