കോവിഡ് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട പീഡനക്കേസ് പ്രതി പിടിയിൽ

കോഴിക്കോട് ∙ കോവിഡ് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട പീഡനക്കേസ് പ്രതിയെ പൊലീസ് പിടികൂടി. മുക്കം മുത്തേരിയിൽ ഓട്ടോയാത്രയ്ക്കിടെ വയോധികയെ പീഡിപ്പിച്ചു കവർച്ച നടത്തിയ കേസിൽ പ്രതിയായ കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശി മുജീബ് റഹ്മാനെയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കതിരൂരിൽ വച്ച് നടക്കാവ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.



വെസ്റ്റ് ഹിൽ ഗവ.എൻജിനീയറിങ് കോളജ് വനിതാ ഹോസ്റ്റലിൽ തടവുകാർക്കായി തയാറാക്കിയ കോവിഡ് ഫസ്റ്റലൈൻ ട്രീറ്റ്മെെന്റ് സെന്ററിൽ നിന്നു 20നു രാത്രിയാണ് പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടത്.



English Summary: Rape case convict who escaped from covid first line centre trapped