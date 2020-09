‘ഫോണ്‍ എടുക്കുന്നില്ല’; വ്യവസായി കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ മുന്‍ എസ്പിയെ തൊടാതെ പൊലീസ്

മഹോബ ∙ മുന്‍ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി മണിലാല്‍ പത്തിദാര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട കൊലപാതക കേസില്‍ വിചിത്ര വാദവുമായി കേസന്വേഷിക്കുന്ന യുപിയിലെ പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘം. വിളിച്ചിട്ടു ഫോണ്‍ എടുക്കാത്തതിനാല്‍ മണിലാലിനെ ചോദ്യംചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണു പ്രത്യേക സംഘം വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചത്.

സസ്‌പെന്‍ഷനിലായ മുന്‍ എസ്പിയെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും മുതിര്‍ന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പ്രേം പ്രകാശ് പറഞ്ഞു. മണിലാല്‍ കോവിഡ് ബാധിതനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല തവണ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു. ഫോണ്‍ എടുക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എവിടെയാണുള്ളതെന്നു കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല - പ്രേം പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.



സെപ്റ്റംബര്‍ എട്ടിനാണ് ഖനി വ്യവസായിയായ ഇന്ദ്രകാന്ത് ത്രിപാഠിയെ തലസ്ഥാനമായ ലക്‌നൗവില്‍നിന്ന് 230 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ മഹോബയിലെ ദേശീയപാതയില്‍ കാറിനുള്ളില്‍ കഴുത്തില്‍ വെടിയേറ്റ നിലയില്‍ കാണപ്പെട്ടത്. ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും കുറച്ചു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ മരിച്ചു.

സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ഇന്ദ്രകാന്ത്, മരിക്കുന്നതിനു ദിവസങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് മണിലാലിന്റെ അഴിമതിയെക്കുറിച്ചും ഭീഷണികളെക്കുറിച്ചും ഒരു വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. താന്‍ ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടാല്‍ മണിലാലാവും ഉത്തരവാദിയെന്നും ത്രിപാഠി പറഞ്ഞിരുന്നു. വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി.

ത്രിപാഠിയെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ മണിലാലിനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യുകയും കൊലപാതകക്കേസ് എടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്നുമുതല്‍ മണിലാല്‍ ഒളിവിലാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിന്റെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരമാണ് മണിലാലിനെ കണ്ടെത്താന്‍ പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചത്. എന്നാല്‍ മുന്‍ എസ്പിയെ ഇതുവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

കൊലപാതകത്തില്‍ ഒരു തെളിവും കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും മുതിര്‍ന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നു. ത്രിപാഠിയുടെ തോക്കില്‍നിന്നുള്ള വെടിയുണ്ട തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തില്‍നിന്നു കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ബാലിസ്റ്റിക് പരിശോധനയില്‍ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. മുന്നില്‍നിന്നാണു വെടിയേറ്റിരിക്കുന്നത്. സീറ്റിലും വെടിയുണ്ട ഏറ്റതിന്റെ പാടുകളുണ്ട്. രക്തം വാര്‍ന്നാണ് ത്രിപാഠി മരിച്ചത്. സംഭവസ്ഥലത്ത് മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ത്രിപാഠി ചൂതാട്ടം നടത്തുന്ന വിഡിയോ സെപ്റ്റംബര്‍ എട്ടിനു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതാവാം അദ്ദേഹം ജീവനൊടുക്കാന്‍ കാരണമെന്നും മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പ്രേം പ്രകാശ് വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റില്‍ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസില്‍ ത്രിപാഠിയുടെ പേര് ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എഫ്‌ഐആറില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി. മുന്‍ എസ്പിയുടെ അറിവോടെയാണ് വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്നും കേസില്‍ ത്രിപാഠിയെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതെന്നും സംശയിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: "Not Taking Calls": UP Cops On Tracing IPS Officer Accused In Murder Case