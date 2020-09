അംഗീകാരമോ ഫലസിദ്ധിയോ ഇല്ലാത്ത വാക്സീൻ ജനങ്ങളിൽ കുത്തിവച്ച് ചൈന

ബെയ്ജിങ് ∙ പരീക്ഷണത്തിലുള്ളതും അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഫലസിദ്ധി തെളിയിക്കപ്പെടാത്തതുമായ കോവിഡ് വാക്സീൻ ആയിരക്കണക്കിന് പൗരന്മാരിൽ ചൈന കുത്തിവച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. വാക്സീൻ ഡോസ് കുത്തിവയ്ക്കപ്പെട്ടവർ ‘വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കൽ കരാറിൽ’ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മാധ്യമങ്ങളോടു തുറന്നു സംസാരിക്കാൻ അവർക്കു സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും വാർത്താ ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

സർക്കാർ കമ്പനികളിലെ ജീവനക്കാർ, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വാക്സീൻ കമ്പനി ജീവനക്കാർ, അധ്യാപകർ എന്നിവരിലെ ഹൈ റിസ്ക് ഗണത്തിലുള്ളവർക്കാണു അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തിൽ വാക്സീൻ ഡോസ് നൽകിയത്. ഇവരുടെ സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തതയില്ലാത്തതിനൽ ആഗോള ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. ജൂലൈയിൽ തുടങ്ങിയ വാക്സീൻ പരീക്ഷണത്തിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന വാദത്തിൽ തൂങ്ങിയാണു ചൈന വിമർശനങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത്.



അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാര പരിധിക്കുള്ളിൽ ആരോഗ്യ ഉൽപനങ്ങൾക്ക് അതതു രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കുതന്നെ അനുമതി നൽകാമെന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റ് സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് ‘താൽക്കാലിക പരിഹാരം’ മാത്രമാണെന്നും അവർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ പണയം വച്ചുള്ള വാക്സീൻ പരീക്ഷണത്തിന് ഈ പരാമർശമാണോ ചൈനയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നതിലും മറുപടിയില്ല. 11 വാക്സീനുകളാണ് ചൈനയിൽ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിലുള്ളത്. ഇതിൽ നാലെണ്ണം മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തേതുമായ ഘട്ടത്തിലാണ്.



