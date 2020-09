ബെഹ്നാന്റെ രാജി മുൻധാരണ പ്രകാരം; ഹസൻ യുഡിഎഫ് കൺവീനറായേക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ യുഡിഎഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ബെന്നി ബഹ്നാൻ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ തൽസ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് എം.എം.ഹസൻ എത്താൻ സാധ്യത. മുൻധാരണ പ്രകാരമാണ് ബെന്നി ബഹ്നാൻ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതെന്നാണ് സൂചന. എംപിയായതോടെ ബെന്നി ബഹ്നാനെ കൺവീനർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റാൻ ആലോചനയുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം അറിയിച്ച് കെപിസിസി ഹൈക്കമാൻഡിന് കത്തയക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മറുപടി വൈകിയതിനാൽ രാജിവയ്ക്കുന്നത് നീണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു.

മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കെപിസിസി അധ്യക്ഷനായതോടെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ട എം.എം.ഹസനെ യുഡിഎഫ് കൺവീനാറാക്കാനായിരുന്നു എ ഗ്രൂപ്പ് തീരുമാനം. ഹൈക്കമാൻഡ് നിർദേശം വരാതെ മാറില്ലെന്ന് ബെന്നി ബഹ്നാൻ നിലപാടെടുത്തതോടെ തർക്കം രൂക്ഷമായി. ഒടുവിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് രാജിപ്രഖ്യാപനമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടെങ്കിലും ബെന്നി ബഹ്നാൻ ഇക്കാര്യം നിഷേധിച്ചു. സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും സൗഹാർദപരമായ ഒഴിഞ്ഞുപോക്കാണിതെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായി തനിക്ക് അഭിപ്രായഭിന്നതയുണ്ടെന്ന വാർത്തകൾ വേദനിപ്പിച്ചുവെന്നും ഇത്തരം അവസരങ്ങൾക്ക് അറുതിവരുത്താൻ തനിക്കേ കഴിയുവെന്നതിനാലാണ് സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം ബെന്നി ബഹ്നാന്റെ നാടകീയ രാജി പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മുണണിക്കുള്ളില്‍ അമ്പരപ്പുണ്ട്. മുന്നണി കണ്‍വീനറുടെ രാജി ഭരണപക്ഷം ആയുധമാക്കുമെന്നാണ് ഘടകകക്ഷി നേതാക്കള്‍ വിലയിരുത്തൽ.

English Summary: MM Hassan to be become UDF Convener, Says Sources