ന്യൂഡൽഹി∙ ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ ദീപിക പദുക്കോൺ, സാറാ അലിഖാൻ, ശ്രദ്ധ കപൂർ എന്നിവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) പിടിച്ചെടുത്തു. ലഹരി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇന്നലെ എൻസിബി വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു.

മുംബൈയിലെ എൻസിബിയുടെ ഓഫിസിൽ വച്ചായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ.5 ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടങ്ങിയ സംഘം രണ്ട് റൗണ്ടുകളായി 5 മണിക്കൂറോളമാണു ദീപികയെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. ദീപികയുടെ വാട്സാപ് ചാറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട മാനേജർ കരിഷ്മ പ്രകാശിനൊപ്പമിരുത്തിയായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ. സാറയെയും ശ്രദ്ധയെയും ചോദ്യം ചെയ്തത് 4 മണിക്കൂറോളം.

സുശാന്തിന്റെ ടാലന്റ് മാനേജർ ജയ ഷാ, ഫാഷൻ ഡിസൈനർ സിമോണി ഘംബാട്ട എന്നിവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളും പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു. സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുശാന്തിന്റെ കാമുകി റിയ ചക്രവർത്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ബോളിവുഡിലെ ലഹരി ബന്ധങ്ങളുടെ ചുരുളഴിയുന്നത്. ലഹരി മരുന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 2017ൽ ദീപിക നടത്തിയ വാട്സാപ് ചാറ്റുകൾ പുറത്തുവന്നിതിനെ തുടർന്നാണ് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചത്.

ലഹരി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാട്സാപ് ചാറ്റുകൾ തന്റേതാണെന്നു നടി ദീപിക പദുകോൺ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സമ്മതിച്ചതായാണ് സൂചന. വാട്സാപ് നമ്പരും തന്റെ തന്നെയാണെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ച അവർ, ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മൊഴി നൽകി.

