തിരുവനന്തപുരം∙ വിദേശത്തുനിന്നു കേരളത്തിലെത്തുന്നവർക്കും 7 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീൻ മതിയെന്നു വ്യക്തത വരുത്തി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. നേരത്തെ ഇറക്കിയ ഉത്തരവിൽ വിദേശത്തു നിന്നെത്തുന്നവരുടെ കാര്യം കൃത്യമായി പറയാതിരുന്നതിനാൽ വ്യക്തതക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു. 7 ദിവസത്തിനുശേഷം പരിശോധന നടത്തി കോവിഡ് ഇല്ലെന്നുറപ്പാക്കിയാൽ ക്വാറന്റീൻ അവസാനിപ്പിക്കാം.

English Summary: Only Seven Days Quarantine Needed for those who coming from Abroad