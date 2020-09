ന്യൂഡൽഹി ∙ ദേശീയ നേതൃനിരയിലെ സമഗ്ര അഴിച്ചുപണിയിൽ ബിജെപിക്കുള്ളിൽ പ്രതിഷേധം പുകയുന്നു. മുതിർന്നവരും പരിചയ സമ്പന്നരുമായ നേതാക്കളെ ഒഴിവാക്കിയതിലും പാർട്ടിയിലൂടെ വളർന്നവരെ തഴഞ്ഞ് മറുകണ്ടം ചാടിയെത്തിയവർക്കു സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകിയതുമാണ് ഒരു വിഭാഗത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബംഗാളിലെ പ്രമുഖ നേതാവ് രാഹുൽ സിൻഹ പരസ്യമായിത്തന്നെ പുനഃസംഘടനയ്ക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തി.

ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്നാണു രാഹുൽ സിൻഹയെ മാറ്റിയത്. ബംഗാളിൽനിന്നുള്ള മുൻ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി മുകുൾ റോയിയെ ഉപാധ്യക്ഷനാക്കുകയും ചെയ്തതാണു രാഹുൽ സിൻഹയെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നത്. ‘40 വർഷമായി ബിജെപിയുടെ പടയാളിയായി സേവനം ചെയ്തു. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ വരവിനു വേണ്ടി എന്നെ മാറ്റിനിർത്തുകയാണ്. ജനിച്ചതു മുതൽ ബിജെപിയെ സേവിക്കുന്ന എനിക്കു പ്രതിഫലമായി ഇതിൽപ്പരം ദൗർഭാഗ്യം കിട്ടാനില്ല.’– സിൻഹ ട്വിറ്ററിലെ വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു.



ഇതിൽക്കൂടുതൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. പാർട്ടിയിൽനിന്നും ലഭിച്ച ഈ പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ച് അനുകൂലമായോ പ്രതികൂലമായോ ഒന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രതികരിച്ച സിൻഹ താൻ പാർട്ടി വിട്ടേക്കുമെന്നുള്ള സൂചനയും നൽകി. 10–12 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഭാവിപ്രവർത്തനം എന്താണെന്നതിനെപ്പറ്റി പറയുമെന്നും സിൻഹ വ്യക്തമാക്കി. ‘എനിക്കു പകരം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ അനുപം ഹസ്രയ്ക്കു ചിലപ്പോൾ വേദനിച്ചിരിക്കാം. അദ്ദേഹത്തോടു ഏറ്റവും വേഗം സംസാരിക്കും. ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചതാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതു അദ്ദേഹത്തിനു നിശ്ചയമായും മനസ്സിലാകും’– രാഹുൽ സിൻഹ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



2014 മുതൽ തൃണമൂൽ എംപിയായിരുന്ന ഹസ്ര, 2019 ജനുവരിയിൽ പാർട്ടിയിൽനിന്നു സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്നു ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. കൊൽക്കത്തയിലെ ജാദവ്പുർ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിച്ചെങ്കിലും തൃണമൂലിന്റെ മിമി ചക്രവർത്തിയോടു പരാജയപ്പെട്ടു. ബിജെപി ഉപാധ്യക്ഷനായി മുകുൾ റോയിയുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം ബംഗാൾ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽക്കണ്ടുള്ള നീക്കമാണ്. അമിത് ഷായുടെ പിൻഗാമിയായി ജെ.പി.നഡ്ഡ ദേശീയ അധ്യക്ഷനായതിനു പിന്നാലെയാണു ബിജെപിയിൽ സമഗ്ര അഴിച്ചുപണി നടന്നത്. തൃണമൂലിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകുന്നതു സംബന്ധിച്ച് മുകുൾ റോയി ചർച്ചകൾ നടത്തിയെന്നു റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നാലെയാണു ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷനായി സ്ഥാനക്കയറ്റം.



മുകുൾ റോയ്

കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള എ.പി.അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ 12 ഉപാധ്യക്ഷരുണ്ട്. അരവിന്ദ് മേനോൻ ദേശീയ സെക്രട്ടറി. ടോം വടക്കൻ, രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ എംപി എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ദേശീയ വക്താക്കളുടെ പട്ടിക. റാം മാധവ്, പി.മുരളീധർ റാവു, അനിൽ ജെയിൻ, സരോജ് പാണ്ഡെ എന്നിവർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു നിന്നും ഉമാ ഭാരതി, വിനയ് സഹസ്രബുദ്ധെ, പ്രഭാത് ഝാ, ഒ.പി.മാഥൂർ എന്നിവർ ഉപാധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തു നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാനും ഉപാധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഒഴിവായി. സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരിൽ, കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന എച്ച്.രാജയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ദേശീയ ഭാരവാഹികളിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരുമില്ല.



പുറത്തായവരിലൂടെ ശ്രദ്ധേയമായി പട്ടിക



ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ ഭാരവാഹിപ്പട്ടിക ഉൾപ്പെട്ടവരെക്കാൾ, പുറത്തായവരാലാണു ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ഇതിൽ പ്രമുഖരാണ് റാം മാധവും പി.മുരളീധർ റാവുവും. ഇരുവരും 6 വർഷമായി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ. അതിനെ 2 തവണ എന്നു കണക്കാക്കിയാണ് ഒഴിവാക്കിയതെന്നും പാർട്ടിവൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെയും പാർട്ടി പാർലമെന്ററി ബോർഡിന്റെയും പുനഃസംഘടനയിൽ ഇവർ വീണ്ടും പരിഗണിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. എന്നാൽ, റാം മാധവ് ഈയിടെയായി നേതൃത്വത്തിനു തെല്ല് അനഭിമതനായെന്നും സൂചനകളുണ്ട്. മുൻ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന്റെ പേരും പാർലമെന്ററി ബോർഡിലേക്കു പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു.



ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരിൽ പ്രമുഖരായ അനിൽ ജെയിൻ, സരോജ് പാണ്ഡെ, വിനയ് സഹസ്രബുദ്ധെ തുടങ്ങിയവരെയും പുനഃസംഘടനാ വേളയിൽ പരിഗണിക്കുമെന്നു സൂചനയുണ്ട്. ഉമ ഭാരതി, പ്രഭാത് ഝാ എന്നിവർ ഇക്കൂട്ടത്തിലില്ല. ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വക്താക്കളിൽ മീനാക്ഷി ലേഖിയും ജിവിഎൽ നരസിംഹ റാവുവും പുതിയ പദവികളിലേക്കു പരിഗണിക്കപ്പെടാം. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള എച്ച്.രാജയെ ഒഴിവാക്കിയത് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമെന്നു കരുതുന്നു. തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ള ഡോ. കെ.ലക്ഷ്മണിനെ ഒബിസി മോർച്ചയുടെ അധ്യക്ഷനാക്കിയതും ഇക്കാരണത്താലാണ്. 60 ശതമാനത്തോളം പുതുമുഖങ്ങൾ, ഇതര പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കും വടക്കുകിഴക്കൻ വനിതകൾക്കും കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം തുടങ്ങിയവ പട്ടികയുടെ സവിശേഷതയായി.



ഇനി മന്ത്രിസഭാ വികസനം?



ബിജെപിയുടെ ദേശീയതലത്തിലെ അഴിച്ചുപണിയോടെ, രണ്ടാം നരേന്ദ്ര മോദി മന്ത്രിസഭ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമായി. ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു വരുന്നതും ഇതിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടും. ബിഹാറിൽ നിന്ന് മന്ത്രിസഭയിൽ ബിജെപിക്കു കാര്യമായ പ്രാതിനിധ്യമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ, സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് ഒരു മന്ത്രി വീതം മാത്രമെന്ന ബിജെപി നിലപാടിനോടു വിയോജിച്ചാണ് ജെഡിയു വിട്ടുനിന്നത്. ഇപ്പോഴും 2 കാബിനറ്റ് പദവിയെന്ന നിലപാടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു.



സംസ്ഥാനത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാ‍ൽ മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ, മന്ത്രിസഭയിൽ ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ളവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനു തടസ്സമില്ലെന്നാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്. ബിഹാറിൽനിന്നു മാത്രം പുതിയ മന്ത്രിമാർ വന്നാലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. ശിവസേന, അകാലി ദൾ എന്നീ കക്ഷികളുടെ ഒഴിവുകൾക്കു പുറമേ, നിലവിലെ അംഗബലം വച്ച് 26 പേരെയെങ്കിലും പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്താം. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കണക്കിലെടുത്ത് ബംഗാളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യമുണ്ടാകാം. തമിഴ്നാട്ടിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പുള്ളതിനാൽ, അണ്ണാ ഡിഎംകെയെ മന്ത്രിസഭയിലേക്കു കൊണ്ടുവരാൻ നീക്കങ്ങളുണ്ടാകാം.



English Summary: "Served BJP For 40 Years For This?": Bengal Leader Dropped In Reshuffle