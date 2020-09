അശ്ലീല യൂട്യൂബറെ കൈകാര്യം ചെയ്തു; ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഉൾപ്പെടെ 3 പേർക്കെതിരെ കേസ്

തിരുവനന്തപുരം∙ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ അശ്ലീലവും അപകീർത്തികരവുമായ യൂട്യൂബ് വിഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തയാളെ കൈയ്യേറ്റം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. യൂട്യൂബ് ചാനൽ നടത്തുന്ന വെള്ളായണി സ്വദേശി വിജയ് പി.നായരുടെ പരാതിയിന്മേലാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ദിയ സന, ശ്രീലക്ഷ്മി അറയ്ക്കൽ എന്നിവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്.

എതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് ചുമത്തിയാണ് മൂവർക്കുമെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. തമ്പാനൂർ പോലീസാണ് കേസെടുത്തത്. അതിക്രമിച്ചു കടന്ന ഇരുവരും മർദ്ദിച്ചെന്ന് വിജയ് പി. നായർ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസ്. അതിക്രമിച്ചു കടന്ന ഇരുവരും മർദ്ദിച്ചെന്ന് വിജയ് പി. നായർ പരാതി നൽകി. വീടു കയറി അക്രമിച്ചു, മൊബൈൽ, ലാപ്ടോപ്പ് എന്നിവ അപഹരിച്ചെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ദേഹോദ്രപമേൽപ്പിക്കൽ, അസഭ്യം പറയൽ എന്നീ വകുപ്പുകളും ചുമത്തും

ശനിയാഴ്ചയാണു സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ അശ്ലീല പരാർശം നടത്തിയ വിജയ് പി.നായരെ ഇയാൾ താമസിക്കുന്ന സ്റ്റാച്യൂ ഗാന്ധാരിയമ്മൻ കോവിൽ റോഡിനു സമീപത്തെ ലോ‍ഡ്ജ് മുറിയിലെത്തി സംഘം നേരിട്ടത്. ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ ലൈവായി വിഡിയോ കാണിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.

വിജയിനെക്കൊണ്ടു പരസ്യമായി മാപ്പു പറയിപ്പിച്ച ശേഷമാണു സംഘം മടങ്ങിയത്. ഇയാൾക്കെതിരെ സിറ്റി പൊലീസ് കകമ്മിഷണർക്കടക്കം പല തവണ പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടാവാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നേരിട്ട് ഇറങ്ങിയതെന്നും നിയമസംവിധാനത്തിന്റെ പരാജയമാണ് ഇതെന്നും മൂവരും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

വിജയിനെക്കൊണ്ടു പരസ്യമായി മാപ്പു പറയിപ്പിച്ച ശേഷമാണു സംഘം മടങ്ങിയത്. ഇയാൾക്കെതിരെ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കടക്കം പല തവണ പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടാവാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നേരിട്ട് ഇറങ്ങിയതെന്നും നിയമസംവിധാനത്തിന്റെ പരാജയമാണ് ഇതെന്നും മൂവരും വ്യക്തമാക്കി. പരാതിപ്പെടണമെന്ന് സംഘം വിജയിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പരാതിയൊന്നും ഇല്ലെന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ അൽപം മസാല ചേർത്തതു തെറ്റായിപ്പോയെന്നും സ്ത്രീകളുടെ വികാരം മനസ്സിലാക്കുന്നെന്നും ഇയാൾ പിന്നീടു പറഞ്ഞു.

വിജയിന്റെ ലാപ്ടോപ്പും ഫോണും അടക്കം കൈവശപ്പെടുത്തിയ സംഘം അതുമായി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഓഫിസിൽ നേരിട്ടെത്തി. പിന്നീട് തമ്പാനൂർ സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നൽകി. വനിത കമ്മിഷൻ, സൈബർ സെൽ, വനിത ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് തുടങ്ങിയവർക്കും പരാതി അയച്ചു.

