പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖല: ജനവാസമേഖലകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരടു വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഭേദഗതി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് 23 വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളുടെ ഒരു കിലോമീറ്റർ വരെ ചുറ്റളവിൽ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖല (ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ) ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് കേരളം നൽകിയ കരടു വിജ്ഞാപന ശുപാർശകളിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ വനം മന്ത്രി കെ.രാജു വിളിച്ച യോഗത്തിൽ തീരുമാനം.



പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ജനവാസമേഖലകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്നു പരിശോധിക്കുമെന്നും കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുമെന്നും മന്ത്രി രാജു അറിയിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച അടിയന്തരമായി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി കൂടി പരിശോധിച്ച ശേഷം കേന്ദ്രത്തിന്, പുതിയ ഭേദഗതികൾ കൈമാറുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Amendment to the draft notification on Eco Sensitive Zone