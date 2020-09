കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിനിടെ ചൈനയിൽനിന്ന് മറ്റൊരു വൈറസും; കണ്ടെത്തി ഐസിഎംആർ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച് (ഐസിഎംആർ) പുതിയ വൈറസിനെ കണ്ടെത്തി. ക്യാറ്റ് ക്യൂ വൈറസ് (Cat Que Virus – CQV) എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന വൈറസ് പന്നികളിലും ക്യുലെക്സ് കൊതുകുകളിലുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.

സിക്യുവി ചൈനയിലും വിയറ്റ്നാമിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്ലിപ്ത ചേർപ്പുകളോടുകൂടിയ ശരീരമുള്ള ജന്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആർത്രോപോഡ് വിഭാഗത്തിലാണ് ഇവ വരുന്നത്.

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ച 883 സ്രവസാംപിളുകളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിലാണ് പുണയിലെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഗവേഷകർ ഈ വൈറസിനെ കണ്ടെത്തിയത്. കുറച്ചു നാളുകൾക്കു മുൻപാണ് ഇവരിൽ സിക്യുവി കയറിയത്. കർണാടകയിൽനിന്നുള്ള ഈ സാംപിളുകളിൽ 2014ലും 2017ലും ആന്റി – സിക്യുവി ഐജിജി ആന്റിബോഡികൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന് ദേശീയമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

English Summary: Amid fight against Covid, another virus from China has potential to cause disease in India: ICMR