സായുധ സേനകൾക്ക് 2290 കോടിയുടെ ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനകൾക്ക് ആവശ്യമായ വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾക്കും ആയുധങ്ങൾക്കുമായുള്ള മൂലധന ശുപാർശകൾക്ക് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ തിങ്കളാഴ്ച ചേർന്ന പ്രത്യേക പ്രതിരോധ സമിതി (DAC) അനുമതി നൽകി. 2290 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടിൽ ആഭ്യന്തര, രാജ്യാന്തര വിപണികളിൽനിന്നാകും പടക്കോപ്പുകൾ വാങ്ങുക.

ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുക എന്ന ബയ് ഇന്ത്യൻ (IDDM) വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ സ്റ്റാറ്റിക് എച്ച്എഫ് ടാൻസ് റിസീവർ സെറ്റുകളും സ്മാർട് ആന്റി എയർ ഫീൽഡ് വെപ്പണുകളും (എസ്എഎഡബ്ല്യു) വാങ്ങുന്നതിന് പ്രതിരോധ സമിതി അനുവാദം നൽകി. 540 കോടി രൂപ മുടക്കി വാങ്ങുന്ന എച്ച്എഫ് റേഡിയോ സംവിധാനങ്ങൾ കര, വ്യോമസേന ഫീൽഡ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ആശയവിനിമയ സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കും. 970 കോടി രൂപ മുടക്കി വാങ്ങുന്ന സ്മാർട് ആന്റി എയർ ഫീൽഡ് വെപ്പണുകൾ നാവിക, വ്യോമ സേനകളുടെ പ്രഹരശേഷി വർധിപ്പിക്കും.

കരസേനയുടെ മുൻനിര സംഘങ്ങളുടെ കരുത്ത് വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 780 കോടി രൂപ ചിലവിൽ സിഗ് സൗർ അസോൾട് റൈഫിളുകളും (SIG SAUER Assault Rifles) വാങ്ങാന്‍ ഡിഎസി അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Defence Acquisition Council headed by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh accords approval for various arms and equipment worth Rs. 2,290 crore