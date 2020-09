ന്യൂഡൽഹി∙ വിവാദമായ കർഷക നിയമങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പ്രതിഷേധക്കാർ രാവിലെ ഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിന് സമീപം ട്രാക്ടറിന് തീയിട്ടു. പൊലീസ് ട്രാക്ടർ നീക്കം ചെയ്യുകയും അഗ്നിശമന വകുപ്പ് തീ അണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇരുപതോളം ആളുകൾ ഒത്തുകൂടിയാണ് പഴയ ട്രാക്ടറിന് തീയിട്ടത്. പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

അതേസമയം, കർഷക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. പഞ്ചാബിലെ കർഷകർ അമൃത്‌സർ-ഡൽഹി റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കുത്തിയിരുന്നു പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. കർഷകർ, കിസാൻ മസ്ദൂർ സംഘർഷ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച മുതൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തുകയാണ്.

പാർ‌ലമെന്റ് പാസാക്കിയ 2 കർഷക ബില്ലുകളും അവശ്യവസ്തു നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലും രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദ് അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു. കർഷക ഉൽപന്ന വ്യാപാര വാണിജ്യ ബിൽ, കർഷക (ശാക്തീകരണ, സംരക്ഷണ) ബിൽ, അവശ്യവസ്തു ഭേദഗതി ബിൽ 2020 എന്നിവരാണ് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പു വച്ചത്. ഇവ കർഷക വിരുദ്ധവും കോർപറേറ്റ് അനുകൂലവുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം.

