രോഗലക്ഷണമില്ലാത്തവർത്തും നേരിയ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം ഉള്ളവർക്കും ഗൃഹചികിത്സ: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർ, പനി, ചുമ, തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങി ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർ, ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ശമിച്ച് തിരികെയെത്തുന്നവർ എന്നിവർക്കു ഗൃഹചികിത്സ നടത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിഷ്‌ക്കർഷിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

രോഗവ്യാപനം ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യാനുസൃതമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ എല്ലാ തലത്തിലും ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് സെക്കൻഡറി കെയർ സെന്ററുകളിൽ ബി കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട തീവ്രലക്ഷണമുള്ളവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നിലവിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകളിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കുന്ന നടപടികളിലേക്ക് കടന്നു. ഇവ സെക്കൻഡറി കെയർ സെന്ററുകളാക്കുകയും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായവർക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും പരിചരണവും ഉറപ്പാക്കുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം

.ഇവിടെ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് രോഗലക്ഷണമില്ലാത്ത കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും പനി, ചുമ, തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങി നേരിയ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർക്കും ഗൃഹചികിത്സ നിർദേശിക്കും. ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾ പോസിറ്റീവായാൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കർശനമായ ഗൃഹനിരീക്ഷണത്തിലാക്കുകയും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരെ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യും.

സംസ്ഥാനത്താകെ 225 കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. രോഗലക്ഷണം കുറഞ്ഞതോ, ഇല്ലാത്തതോ ആയ രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നതിനാണ് ഇവ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും സിഎഫ്എടിസികളിലായി 32979 ബെഡുകളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 19478 ബെഡുകളിൽ ഇപ്പോൾ രോഗികളെ ചികിത്സയ്ക്കായി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കോവിഡ് മുക്തർക്ക് പലവിധ അസുഖങ്ങൾ വരാനിടയുള്ളതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് . അതിന് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യം അലോചിക്കും.

രോഗലക്ഷണം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ ആവശ്യമായ 38 കോവിഡ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് സെന്ററുകളും സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ 18 സിഎസ്എൽടിസികളിൽ അഡ്മിഷൻ ആരംഭിക്കുകയും 689 രോഗികൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഐസിയു സൗകര്യങ്ങൾ, വെന്റിലേറ്ററുകൾ, ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ തുടങ്ങി രോഗികളുടെ പരിചരണത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം സർക്കാർ പരമാവധി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

