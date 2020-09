20 രൂപയ്ക്കുവേണ്ടി യുവാവിനെ മകന്റെ കൺമുന്നിൽ അടിച്ചുകൊന്നു

ന്യൂഡൽഹി∙ 20 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി യുവാവിനെ മകന്റെ കൺമുന്നിൽ അക്രമിസംഘം അടിച്ചുകൊന്നു. നോർത്ത് ഡൽഹി ബുറാരിയിലാണ് സംഭവം. മുപ്പത്തെട്ടുകാരനായ രൂപേഷാണ് 13 വയസുള്ള മകന്റെ മുൻപിൽവച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: ഷേവ് ചെയ്യുന്നതിനായി രൂപേഷ് അടുത്തുള്ള സലൂണിലെത്തി. ഷേവ് ചെയ്തശേഷം കട ഉടമ 50 രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 30 രൂപ കൊടുത്തശേഷം ബാക്കി പിന്നെ തരാമെന്ന് രൂപേഷ് പറഞ്ഞു. ഇതോടെ തർക്കം ഉടലെടുത്തു. സന്തോഷിന്റെ സഹോദരൻ സരോജും സംഭവത്തിൽ ഇടപെട്ടു. ഇരുവരും ചേർന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് രൂപേഷിനെ മർദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

നിരവധിപ്പേർ സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആരും ഇടപെടാൻ തയാറായില്ല. സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ആൾ പകർത്തിയ വിഡിയോയാണ് തെളിവായത്. പിതാവിനെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് മകൻ കേണപേക്ഷിച്ചിട്ടും അക്രമികൾ കൂട്ടാക്കിയില്ലെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സന്തോഷിനേയും സരോജിനേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതിൽ കുപ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് ബുറാരി.

