കോവിഡ് ബാധിതനായി സമീപവാസി മരിച്ചു; ഖബറടക്കത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങി സ്ഥലം എംഎൽഎ

കൊച്ചി∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച സമീപവാസിയുടെ മൃതദേഹം ഖബറടക്കൻ പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ച് സ്ഥലം എംഎൽഎ. കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നവരെ സംസ്കരിക്കുന്നതിൽ പിന്നാക്കം മാറുന്നവർക്ക് സന്ദേശമായാണ് ആലുവ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎ അൻവർ സാദത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിപിഇ കിറ്റണിഞ്ഞത്. മൃതദേഹത്തിൽനിന്ന് രോഗം പകരില്ലെന്ന് പ്രചാരണം നടത്തിയിട്ടും ആളുകൾ ഭീതിയോടെ കാണുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് താൻ ചെങ്ങമനാട് കപ്രശേരി കെ.എം. ബാവ(69)യുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതെന്ന് അദ്ദേഹം മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു.

ഞായറാഴ്ച ഉച്ചക്കാണ് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ബാവ രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോള്‍ പാലിച്ചായിരിക്കണം ഖബറടക്കം നടത്തേണ്ടതെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. അതോടെ ബാവയുടെ ബന്ധുക്കള്‍ ഖബറടക്കം നടത്താനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തേടുന്നതിനിടെയാണ് പറമ്പയം ജുമാമസ്ജിദിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന അന്‍വര്‍സാദത്ത് എംഎല്‍എ പ്രദേശത്തെ യുവാക്കളോടൊപ്പം ഖബറടക്കം നടത്താൻ തയാറാണെന്ന് അറിയിച്ചത്.

ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് ആംബുലന്‍സില്‍ മൃതദേഹം എത്തിയപ്പോഴേയ്ക്ക് പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ച എംഎല്‍എ നാല് യുവാക്കളും സ്ഥലത്ത് തയാറായി നിന്നു. ബാവയുടെ മകന്‍ മുഹമ്മദ് ഹസന്‍ മയ്യത്ത് നമസ്ക്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കി. തുടര്‍ന്നാണ് 10 അടി താഴ്ചയില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച ഖബറിലിറങ്ങി അന്‍വര്‍സാദത്ത് എംഎല്‍എയും മഹല്ലിലെ യുവാക്കളായ ഹുസൈന്‍ കല്ലറയ്ക്കല്‍, ഹാറൂണ്‍ കുന്നത്തുകുടി, അസ്‍ലം വെട്ടിമറ്റം, നാദിര്‍ഷ മാളിയേക്കല്‍ തുടങ്ങിയവരും ചേര്‍ന്ന് ഖബറടക്കം നടത്തിയത്.

രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് ബാവക്ക് കോവിഡ് രോഗ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയത്. തുടര്‍ന്ന് എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും രണ്ട് ദിവസത്തിനകം കളമശ്ശേരി മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് ഞായറാഴ്ച മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തത്. മരണം കോവിഡ് ബാധമൂലമാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഭാര്യ: പറമ്പയം കാങ്കുഴി കുടുംബാംഗം റംല. മറ്റു മക്കള്‍: നൗഷല്‍, അനൂപ്. മരുമക്കള്‍: സബ്ന, അനീഷ, ഇര്‍ഫാന.

English Summary: MLA for Burial of Man Died due to Covid