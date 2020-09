ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജന്മസ്ഥലം: മധുരയിലെ പള്ളി പൊളിക്കണമെന്ന ഹർജി സമാധാനം തകർക്കാനെന്ന് പുരോഹിത സംഘടന

ലക്നൗ∙ ഷാഹി ഈദ്ഗാഹ് പള്ളി പൊളിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഫയൽ ചെയ്ത ഹർജി മഥുരയിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെന്ന് പുരോഹിതന്മാരുടെ സംഘടന. 17ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമിച്ച പള്ളി പൊളിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ തീർഥ് പുരോഹിത് മഹാസഭ വിമർശിച്ചു.

ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണെന്നും 1669–70ൽ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഔറംഗസേബിന്റെ ഉത്തരവിൽ നിർമിച്ചതാണെന്നും മഥുര കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. കത്ര കേശവ് ദേവ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ 13.37 ഏക്കർ പരിസരത്ത് വരുന്നതാണ് ഈ പള്ളിയെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് പള്ളിയും നിലനിർത്തുന്നതിന് ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മസ്ഥാൻ സേവ സൻസ്താനും ഷാഹി ഈദ്ഗാഹ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ധാരണ 1968ൽ മഥുര കോടതി അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ കോടതി ഉത്തരവ് തള്ളിക്കളയണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

English Summary: 'Outsiders Trying to Spoil Harmony': Priests' Body Condemns Petition Against Mathura Mosque