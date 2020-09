ലോകം കോവിഡിനോടു പോരാടുമ്പോൾ 4000 ഭീകരരെ പട്ടികയിൽനിന്നു മാറ്റി പാക്കിസ്ഥാൻ

ജനീവ∙ യുഎൻ പൊതുസഭയിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ കടന്നാക്രമിച്ച് ഇന്ത്യ. ഭീകരർക്ക് സുരക്ഷിത താവളമാണ് പാക്കിസ്ഥാനെന്നും പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിന്റെ ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം വരെ തിരുത്തിയെന്നും ഇന്ത്യ കുറ്റപ്പെടുത്തി. യുഎൻ പൊതുസഭയിൽ ജമ്മു കശ്മീർ വിഷയം പാക്കിസ്ഥാൻ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഇന്ത്യ നൽകിയത്.

ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ അതിർത്തി കടന്നുള്ള തീവ്രവാദം നടത്താൻ പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും ഭീകരർക്കായി ലോഞ്ച് പാഡുകളും പൂർണ പരിശീലന ക്യാംപുകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും യുഎന്നിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി പവൻ ബധെ പറഞ്ഞു.

ലോകം കോവിഡിനെതിരെ പോരാടുമ്പോൾ പാക്കിസ്ഥാൻ ലോകത്തിന്റെ കണ്ണുപൊത്തി 4000 ഭീകരരെയാണ് ഭീകരപട്ടികയിൽനിന്നു നീക്കിയത്. പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിന്റെ ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം മാറ്റാൻ പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെ അവിടെകൊണ്ടുവന്നു താമസിപ്പിക്കുന്നു. പ്രദേശത്തെ നാലിൽ മൂന്നുപേരും പുറത്തുനിന്നുള്ളവരാണ്. മാത്രമല്ല, മേഖലയിൽ സിവിൽ, ഭരണഘടന, രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും ബധെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം പരിധിയിൽപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ ശബ്ദം അവഗണിക്കുകയാണ് അവർ. മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു പകരം തലയറുക്കൽ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുകയെന്ന് പാക്കിസ്ഥാനിലെ മത, വംശീയ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണ്‌ പാക്കിസ്ഥാനെന്ന് വിവിധ രാജ്യാന്തര സംഘടനകൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് അഹമ്മദികൾ. നൂറുകണക്കിന് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അവിടെ മരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പലരുടെയും മരണം ഭയാനകമാണെന്നും ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു.

English Summary: Pakistan Delisted 4,000 Terrorists in Shadow of Covid-19, Has Changed PoK Demography: India Tells UN