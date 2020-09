രോഗബാധിതർ ഉയരുന്നു; നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കും: വരുമോ പ്രാദേശിക ലോക്ഡൗണ്‍?

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പ്രതിദിനം ഏഴായിരം കടന്നതോടെ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കൊരുങ്ങി സർക്കാർ. മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് വൈകിട്ട് അവലോകനയോഗം വിളിച്ചു. ഏറെ നാളായി നടക്കാതിരുന്ന അവലോകന യോഗമാണ് ഗുരുതര സ്ഥിതി കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്നു ചേരുന്നത്.

മൊത്തത്തിലുള്ള ലോക്ഡൗൺ വേണ്ടെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ പൊതുനിലപാടെങ്കിലും കോവിഡ് ബാധ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ലോക്ഡൗണിനു സമാനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കോവിഡ് രോഗികൾ കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റു ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും ഈ അഭിപ്രായമുണ്ട്. ജനങ്ങൾ കൂട്ടംകൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കാനിടയുണ്ട്. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തിലും നിയന്ത്രണം വരും.

ജില്ല വിട്ടുള്ള യാത്രകൾ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ആലോചനയുണ്ട്. ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറച്ചേക്കും. സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജീവനക്കാർക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും. 50% ജീവനക്കാരായി ചുരുക്കാനാണ് ആലോചന. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയേക്കും. മൈക്രോ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ ഫലപ്രദമല്ലെന്നും വാർഡുകൾ പൂർണമായി അടച്ചിടണമെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട്.

കോഴിക്കോട് ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾതന്നെ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. പരമാവധി 5 പേർക്കാണ് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുക. 14 ദിവസത്തേക്കാണ് കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ പരിധിയിൽ നിയന്ത്രണം. സ്ഥിതി നിയന്ത്രണാതീതമായാൽ എല്ലാം പൂട്ടിയിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ജനങ്ങളെ വലിയരീതിയിൽ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനമായിരിക്കും യോഗത്തിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുക.

English Summary: More strict restrictions may be in State as COVID Cases rise