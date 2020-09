ഇന്ത്യയിൽ 10 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള 15 പേരിൽ ഒരാൾക്കു കോവിഡ്; ഞെട്ടിച്ച് സിറോ സർവേ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിൽ 10 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള 15 വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾക്കു വീതം കോവിഡ് ബാധിച്ചെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐസിഎംആർ). ഓഗസ്റ്റിൽ ന‌ടത്തിയ രണ്ടാമത്തെ ദേശീയ സിറോ സർവേയിലാണു രാജ്യത്തെ രൂക്ഷമായ കോവിഡ് സ്ഥിതി വെളിവായത്.

നഗര ചേരികളിലും, നഗര ഇതര ചേരി പ്രദേശങ്ങളിലും ഗ്രാമീണ മേഖലകളേക്കാൾ കൂടുതൽ സാർസ് കോവ്–2 അണുബാധയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി ഐസി‌എം‌ആർ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ബൽറാം ഭാർഗവ പറഞ്ഞു. നഗര ചേരികളിൽ 15.6 ശതമാനം വൈറസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടപ്പോൾ ചേരിയല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് 8.2 ശതമാനമായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ മുതിർന്ന ജനസംഖ്യയുടെ 7.1 ശതമാനം പേർക്കു കോവിഡ് വന്നതിന്റെ തെളിവും സീറോ സർവേയിൽ കണ്ടെത്തി.



ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്സവ സീസണിനും ശൈത്യകാലത്തിനും ആവശ്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും തയാറെടുപ്പും സംസ്ഥാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഐസിഎംആർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൊറോണ വൈറസ് അണുബാധയ്ക്കെതിരായ ആർജിത പ്രതിരോധശേഷി കൈവരിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ഇപ്പോഴും അകലെയാണെന്നു കണ്ടെത്തലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി സിറോ സർവേ പുറത്തുവിട്ട് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷവർധൻ പറഞ്ഞു.



കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് 70,589 പേര്‍ക്കാണ് പുതുതായി കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. കോവിഡ് രോഗമുക്തി നിരക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച 83 ശതമാനം പിന്നിട്ടു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 84,877 പേരാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗമുക്തരായത്. രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 51,01,397 ആയി. പുതുതായി രോഗമുക്തരായവരില്‍ 73% പേർ മഹാരാഷ്ട്ര, കര്‍ണാടക, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തമിഴ്‌നാട്, ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, ഡല്‍ഹി, ഒഡിഷ, കേരളം, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍, മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്.



രോഗമുക്തി നേടിയവരും നിലവില്‍ രോഗബാധിതരായവരും (9,47,576) തമ്മിലുള്ള വിടവ് 41.5 ലക്ഷത്തിലധികമാണ് (41,53,831). സുഖം പ്രാപിച്ചവരുടെ എണ്ണം നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടേതിനേക്കാള്‍ 5.38 മടങ്ങ് കൂടുതലാണിപ്പോള്‍. നിലവില്‍ രോഗബാധിതരായവരുടെ എണ്ണം ആകെ രോഗബാധിരായവരുടെ എണ്ണത്തിന്റെ 15.42 ശതമാനം മാത്രമാണ്. 776 മരണങ്ങൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് മരണം 96,318 ആയി.



English Summary: Every 15th person in India was exposed to Covid-19 by August: ICMR 2nd sero-survey